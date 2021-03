Paola Turani è incinta: l'annuncio su Instagram dell'influencer

“In questi anni, durante la nostra lunga attesa, abbiamo capito molte cose. Abbiamo capito che io e te siamo davvero forti e possiamo superare tutto insieme, Ricky. Abbiamo capito che davvero niente è impossibile, la vita quando meno te l’aspetti ti sorprende", ha scritto Paola Turani rivolgendosi a suo marito, sposato due anni fa in un matrimonio a Lonato (Brescia), come didascalia a questo scatto che li ritrae in compagnia dei due cani Gnomo e Nadine. “Abbiamo capito che le cose più belle e che più desideri si fanno sempre attendere... nel nostro caso un po’ troppo, ma forse doveva andare così. Ed infine abbiamo avuto la conferma che l’amore è così importante da vincere su tutto, anche quando le battaglie ci sembrano più difficili e ci fanno soffrire. Quanto ho sognato questo momento, quanto... e alla fine ecco che è arrivata la nostra gioia più grande e speciale”, ha scritto ancora Turani, lasciando intendere che il percorso per avere un bambino non è stato semplice. Nessun dettaglio sul sesso del nascituro né sullo stato della gravidanza, che a prima vista dovrebbe essere intorno ai quattro mesi.