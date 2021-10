Costumi per Halloween, 15 idee da paura tratte dalle serie tv. FOTO

12/15

Anche i Munsters si prestano particolarmente bene a un travestimento di Halloween per più persone. Vestitevi in stile mostro di Frankenstein come Herrman oppure con un abito bianco con orli neri in stile moglie del mostro di Frankenstein (e un po’ vampira), come Lily. Altrimenti gli abiti resi immortali da Bela Lugosi con il suo Dracula saranno perfetti per farvi sembrare il nonno, il Conte. Se qualcuno dei vostri amici non dovesse amare le atmosfere horror, può sempre scegliere di vestirsi come l'unica non mostruosa della famiglia: la nipote Marilyn. Credits: CBS