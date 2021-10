La protagonista dell'ultimo film diretto da David Gordon Green ha indossato in occasione della prima il leggendario vestito con abbottonatura bon ton e colletto alla coreana, perfetta replica di quello che negli anni Sessanta confezionò Rita Riggs (costumista della fase horror di Hitchcock) per sua mamma. Per i pochi che ancora non lo sanno, infatti, la scream queen di oggi è la figlia della scream queen di ieri, quella che interpretò la mitica Marion Crane

Capolavoro, certo, ma si tratta di uno di quei pochi casi in cui il film supera nettamente il libro… Non capita spessissimo a Hollywood e la tendenza è quella di considerare le trasposizioni cinematografiche di un'opera letteraria peggiori rispetto all'originale cartaceo. Ma tutto cambia se a occuparsi dell'adattamento è uno come Alfred Hitchcock (o come Kubrick, con buona pace di Stephen King e del suo romanzo “Shining”, che ha voluto poi trasporre lui stesso sul grande schermo con risultati ben lontani da quelli del Maestro. E con Maestro, s'intende non il Maestro del Maine ma Stanley).

In occasione della prima del secondo capitolo della nuova trilogia di David Gordon Green, la diva che per il regista ha vestito di nuovo i panni (insanguinati) di Laurie Strode ha scelto di indossare altri celebri panni insanguinati: quelli che resero sua madre un'icona immortale del grande schermo. Jamie Lee Curtis si è presentata vestita di tutto punto come Marion Crane, la protagonista del capolavoro di Alfred Hitchcock ( Psyco , titolo originale Psycho, con l’acca). Quello è stato il personaggio interpretato da Janet Leigh nel 1960 (e poi da Anne Heche in una nuova versione del film nel 1998 e ancora da Rihanna nella serie televisiva “Bates Motel” nel 2017) che consacrò sua madre a diva di Hollywood.

Da notare è che la première era a tema costume: non è che Jamie Lee Curtis sia impazzita e si sia presentata in versione Halloween così, tanto per. Anche se presentarsi in versione Halloween sarebbe stato comunque molto significativo per lei, che è la protagonista della saga cinematografica che va proprio sotto il titolo di Halloween… Proprio per questo motivo, probabilmente, la produzione avrà pensato di proporre come dress-code un abbigliamento a tema horror (poiché i costumi a tema horror sono appunto quelli che si indossano ad Halloween, quindi tutto torna).

La mise di scena di Marion Crane

Di certo Jamie Lee Curtis non poteva presentarsi nuda, come la madre risultava nella scena in cui viene assassinata nella doccia. Allora ha optato per il look della fuga con i soldi, quel momento cruciale, quel bivio morale ma anche stradale - che la porterà al Bates Motel e al suo terribile destino - in cui Marion Crane da segretaria diventa improvvisamente una ladra fuggitiva. Una latitante che non finisce benissimo (eufemismo), come sappiamo bene e a scanso di spoiler (perché se c’è un film “inspoilerabile” quello è proprio Psyco. Chi è che non conosce la scena dell’accoltellamento nella doccia? Nessuno, appunto).

Ed ecco che torna a essere protagonista del cinema quel vestito che la pellicola in bianco e nero di Hitchcock ci suggeriva essere grigio ma che, in verità, era azzurro carta da zucchero, esattamente come quello sfoggiato dalla protagonista di Halloween Kills.

La cosa notevole di questa trovata fashion di Jamie Lee Curtis è la portata horror: la scream queen junior (la senior era sua mamma) ci offre un doppio carico di orrore con questa scelta. Quel look per la première del secondo capitolo della nuova trilogia di Halloween fa risorgere nella memoria di tutti noi due dei più grandi incubi della storia del cinema: Norman Bates da una parte e Michael Myers dall’altra. Due piccioni con una fava, come si suol dire.