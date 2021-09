Halloween Kills, il final trailer del nuovo capitolo della saga horror

È uscito il nuovo video che anticipa ciò che vedremo nell'attesissimo film con Jamie Lee Curtis protagonista di un testa a testa da rabbrividire contro Michael Myers. In attesa di goderci l'intera pellicola, che uscirà nelle sale italiane il 21 ottobre, ecco un assaggio di ciò che ci aspetta. Preparatevi a tremare, non per il freddo che sembra essere tornato. Qui è Michael Myers che è tornato, per la gioia degli horror-addict e per la disperazione delle sue vittime

Nel final trailer che è stato appena rilasciato da Universal Pictures la paura fa novanta. Anzi: la paura fa 120. In soli 120 secondi, infatti, la tensione e l'orrore toccano picchi davvero notevoli. Due minuti di trailer che fanno pregustare il manicaretto horror che il 21 ottobre ci verrà servito su un piatto d'argento. Chiaramente parliamo di "argento a pois", ossia con schizzi di sangue degni di una jam-session tra Emilio Vedova e Jackson Pollock... Potete guardare il final trailer del film "Halloween Kills" nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

La pellicola uscirà nelle sale italiane il 21 ottobre, per festeggiare la festa messa a titolo. La festa in cui a far la festa, passateci il calembour, sarà il temibile personaggio dello psicopatico mascherato, anche conosciuto con i nomi di Ombra, Ombra della Strega, Uomo Nero e Signore della Morte. Questo nuovo capitolo della saga horror vede il ritorno non solo dell'iconico Michael Myers ma anche dell'altrettanto iconica Laurie Strode, il personaggio interpretato da Jamie Lee Curtis che qui riprende il suo mitico ruolo.

Una vera e propria caccia all'uomo, anzi al mostro, per eliminare una volta per tutte uno dei più grandi incubi della storia del cinema dell'orrore.

"Halloween Kills" incomincia poco dopo che Laurie Strode (Curtis), sua figlia Karen (Judy Greer) e la nonna Allyson (Andi Matichak) hanno lasciato nello scantinato della casa in fiamme il killer mascherato, Michael Myers. Laurie ha ferite che potrebbero rivelarsi letali e viene quindi trasportata d'urgenza in ospedale. La donna crede di essere riuscita finalmente a eliminare del tutto il peggior incubo della sua vita. Ma non è così: Michael Myers riuscirà a liberarsi dalla trappola infuocata in cui Laurie l'aveva imprigionato e ricomincerà con il suo rito del bagno di sangue. Anzi: della cascata di sangue.

Il final trailer



Questo trailer finale di Halloween Kills è un vero e proprio gioiellino, anch'esso ascrivibile al filone della paura come la pellicola che anticipa.



Come un cortometraggio che raggiunge il target con l'efficacia di una lama di coltello infilzata nel petto - per rimanere in tema Michael Myers - questo trailer finale tocca tutti i punti cruciali di ciò che vedremo. Senza mai spoilerare ma anzi aumentando l'hype in maniera esponenziale.

Il gran finale del trailer vede Laurie in procinto di strappare finalmente la maschera al suo eterno nemico... Scoprirà finalmente chi si cela lì sotto? Lo scopriremo assieme a lei il 21 ottobre!



Universal, Miramax e Blumhouse hanno unito le forze per creare non solo una pellicola ma un vero e proprio nuovo capitolo della storia del cinema horror.

Questo trailer è montato a tempo, a ritmo di colpi di scena. A ritmo di paura. Il battito del cuore velocizzato tipico della tachicardia da paura fa da metronomo a questo filmato.



Preparatevi a rabbrividire oggi ma soprattutto prepariamoci a rabbrividire il 21 ottobre. Rabbrividire non solo per il freschino-umido tipico del periodo di Halloween ma innanzitutto per il livello di orrore e violenza che la pellicola promette.

E la Scream Queen per eccellenza, la mitica Jamie Lee Curtis che poco fa ha presentato a Venezia 78 questa sua nuova prova attoriale nei panni di Laurie Strode, torna in maniera ineccepibile (e infatti il Leone d’oro alla carriera di quest’anno non poteva che essere più calzante). Da chapeau insomma.

Qui a incominciare ad aver paura è semmai Michael Myers.