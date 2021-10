Gardaland, tornano i venerdì da paura con Magic Halloween

Tutto pronto per gli show più 'dark' dell'anno. Il parco di Verona si prepara al 31 ottobre con decorazioni e spettacoli nuovi. Con prenotazione e mascherine obbligatorie, zombie e streghe intratterranno gli ospiti fino alle 22:00 Condividi:

Manca sempre meno ad Halloween. Una delle feste più amate dai giovani sta tornando per rendere la notte del 31 dicembre la più spaventosa dell’anno. A dare il suo contributo, la nuova stagione del Gardaland Magic Halloween: quattro venerdì da paura in cui il parco in provincia di Verona si trasforma in uno ‘scary set’ per delle serate (dalle ore 17:00 alle 22:00) da brividi.

I nuovi show 'dark' vedi anche Gardaland, nel 2022 la prima attrazione al mondo a tema Jumanji “L’affluenza media nel periodo giugno-settembre ha raggiunto l’85% della capienza massima consentita dal protocollo sanitario”, ha affermato Aldo Maria Vigevani, amministratore delegato di Gardaland, “con Gardaland Magic Halloween possiamo proseguire la stagione presentando il Parco in una chiave diversa, ancora più coinvolgente e divertente”. Ad accogliere gli ospiti lo show 'Welcome to Friday Scary Night', poi zombie, vampiri e altre creatura della notte saranno pronti a sorprenderli. Nella nuova stagione dedicata ad Halloween, anche il nuovo show 'Gotika': uno spettacolo ‘dark’ con la presenza dell’illusionista Alberto Giorgi.