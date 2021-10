A Cinecittà World è già arrivato Halloween

Zucche, streghe e zombie: al Parco Divertimenti alle porte di Roma arrivano nuove attrazioni per un mese tutto di paura. Un modo per divertirsi, in sicurezza, adatto a tutta la famiglia.

Brividi protagonisti a Cinecittà World per festeggiare il mese di Halloween, in sicurezza ma con esperienze da paura.

Fino al 31 Ottobre il Parco divertimenti del Cinema di Roma si trasforma con zombie, vampiri e fantasmi, circondati da zucche e pannocchie, covoni e ragnatele.

I più famosi film dell’orrore prendono vita con 9 nuove attrazioni a tema! .

ECCO GLI APPUNTAMENTI

“Apre la giornata l’Halloween Show, per rivivere le emozioni del piccolo e grande schermo attraverso personaggi della Casa di Carta, The Walking Dead, Harley Quinn (The suicide Squad), V per Vendetta, seguita dalla Zombie Walk, per fare quattro passi tra i mostri.

Ritorna arricchita da 3 nuovi set l’amatissima Horror House, percorso al buio tra le scene più terribili della storia del cinema horror.

Da The Ring a Nightmare, da l’Esorcista a Venerdì 13, all’antro di Lord Voldemort, ispirato dalla saga di Harry Potter: gli ospiti camminano a fianco dei loro peggiori incubi cinematografici e tra alcune statue da paura arrivate direttamente dai carri del Carnevale di Fano.

Nel CineTour, invece, i set originali del cinema si animano di creature viventi: mummie egiziane risorgono dal set di Cleopatra, Zombie dal Cimitero dei Morti viventi e antichi Romani ritornano in vita tra le colonne del Tempio di Erode.

Per i più coraggiosi immancabile un giro sul roller coaster Inferno, la montagna russa infernale ambientata tra i gironi dell’inferno di Dante, in occasione dei 700 anni dalla morte.

Mai fidarsi di un circo apparentemente tranquillo: al circo Fellini, arriva Clownstrofobia, infestata da personaggi come IT o Joker, dove l’ingresso è libero…ma poi gli ospiti riusciranno ad uscirne?

Combattimento con i mostri e avventura garantita nel cinema horror 6D In-cubo, con il film Phobia: nervi saldi perchè… vince chi spara per primo!

Si tinge, infine, di tinte hot la visita nel sottomarino U-571: ribattezzato EROTIKA, vietato ai minori. Il sommergibile è popolato da sensuali marinaie e intriganti vampiri che mettono a dura prova i sensi degli ospiti che vi si avventurano.

Ma Halloween a Cinecittà World è soprattutto un mese di festa per i più piccoli: nel percorso intitolato il Bosco Stregato i bambini incontreranno personaggi come Grimilde, Malefica, la strega di Biancaneve, il cannibale e la scimmia nascosti nella foresta di Indiana Adventure.

Torna finalmente lo show dal vivo in teatro, dopo mesi di chiusura è tempo di ridere con Trucchi da paura, divertente spettacolo che svela i segreti del cinema horror.

Con la riapertura dei luoghi al chiuso riapre anche Giocarena, il più grande playground al coperto d’Italia, dove i bambini possono scatenarsi in 6 piani di puro divertimento, tra scivoli, percorsi avventura e battaglie con i cannoni spara palline.

Menù dedicati, truccabimbi e tante soprese completano l’esperienza da brividi nel parco.

Ottobre non è solo Cinecittà World: continua, infatti, la stagione del nuovo parco a tema sull’antica Roma, Roma World, dove gli ospiti vivono una esperienza da antichi Romani.

Gran finale per entrambi i parchi il 31 ottobre con la Notte delle Streghe!

Siete pronti per un Halloween da paura?