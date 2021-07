Da venerdi 2 a domenica 4 luglio Cinecittà World si trasforma in un paradiso a due ruote. 200 espositori, 90 professionisti del settore in prima linea, 16 opere cinematografiche internazionali in concorso, decine di show e centinaia di bikers per concorrere partecipare ed esplorare le principali novità dedicate all'universo "motorbike! Condividi:

Ai posti di partenza il grande evento "custom" dedicato al mondo della Motocicletta: dal 2 al 4 luglio Eternal City Motorcycle Custom Show, ospitato nella sua "Summer Edition" presso il parco tematico di Cinecittà world offrirà una serie di continue attrattive per gli appassionati, e non solo! Con apertura dei cancelli alle ore 11:00 ogni giorno, ed eventi fino a tarda sera, l'iniziativa offrità una serie di spunti per divertirsi, imparare e condividere emozioni ed esperience dell'universo "Motorbike", il tutto nel pieno rispetto delle misure di sicurezza e delle disposizioni sanitarie vigenti. Spettacoli, stunt show, live music, "special event" e talk show di ospiti internazionali, proiezioni cinematografiche, flat track, radio entertainment, demo ride per provare su strada i nuovi modelli delle principali case motociclistiche, e molto altro ancora, saranno solo una parte del divertimento durante questa full immersion di tre giorni che consentirà, pagando un solo biglietto di entrata di accedere anche alle attrattive del parco tematico

MotoTematica - Rome Motorcycle Film Festival approfondimento Cinecittà, dal 29 maggio riaprono le Mostre e il Museo del Cinema MotoTematica - Rome Motorcycle Film Festival è una rassegna cinemato- grafica interamente dedicata al mondo della motocicletta. Obiettivo della manifestazione è incoraggiare i filmmaker stimolati dalla passione per le

due ruote a promuovere le loro opere ispirate a sogni, avventure e storie di centauri in forme diversificate. Le opere presentate non hanno limiti come anno di produzione e possono essere film anche non disponibili online purché abbiano come parte integrante e sostanziale del materiale creativo i motori e le motociclette e siano sottotitolate in lingua italiana. Sono ammessi registi di ogni generazione, compresi i minorenni (con geni-

tori garanti e presenti).

Mototematica, I film in programma approfondimento Harley Davidson, in sella a una moto sulle strade del cinema Teatro 4 di Cinecittà World Venerdì 2 Luglio inizio proiezioni ore 12,00 circa Ö-MOVIE - Pekka Poramo - Finland (00:07:45) BAÑEZA GRAND PRIX - Oscar Falagán - Spain (01:15:20) BEST MAN CORNER - Jaremey McMullin - UK (00:19:02) ITALIAN SPORTING BIKES OF THE 70’S - Roberto Serrini - US (00:05:15) NEUGA BUDAPEST - Mauro Talamonti - Hungary (00:04:15) TRANSIBERIANA. VENEZIA - HIROSHIMA - Raffaele Brunetti - Italia (02:00:00) RAY TAUSCHER: AMERICA'S FORGOTTEN WORLD CHAMPION MOTORCYCLE RACER - Ned Thanhouser - US (00:16:42) proiezione del film fuori concorso POZZIS, SAMARCANDA - Stefano Giacomuzzi – Italia (01:26:00) fine proiezioni ore 19,00 circa Sabato 3 luglio inizio proiezioni ore 12,00 circa THE DIARIES OF THE YOUNG DON - Walter Schmuck - Germany (01:29:00) HOLLAND TUNNEL - Michael Amter - US (00:00:36) FIZZY BOYS - Christine Bullock - UK (00:19:55) SCOTLANDERS - Fulvio Terminelli - Italia (00:20:00) REAPPEAR - Tommy Clarke - UK (00:13:25) THE UNBEARABLE LIGHTNESS OF CRASHING - James J. Butler, Charles Austin Muir - US (00:00:35) 972 BREAKDOWNS - On The Landway to New York - Daniel von Rüdiger - Germany (01:50:20) DRAWING MACHINE Inspired by the Triumph BIKE - Jun-su LEE - Republic of Korea (00:04:14) proiezione della retrospettiva ON ANY SUNDAY - 1971, Bruce Brown – US (01:36:00) fine proiezioni ore 19.00 circa Domenica 4 luglio premiazioni dei film vincitori ore 12.00 circa sul palco di Cinecittà Street