Gardaland, nel 2022 la prima attrazione al mondo a tema Jumanji

“Sinonimo di avventura, immaginazione, divertimento, azione e gioco, ‘Jumanji’ si fonde perfettamente con i valori fondanti di Gardaland”, ha commentato Aldo Maria Vigevani, amministratore delegato del parco. Un team composto da creativi e storytellers ha progettato un’espansione del mondo creato dai film. In questo modo i fan vengono “trasportarti oltre la loro immaginazione, nel profondo della giungla di Jumanji”, come affermato dal vice-presidente esecutivo per Global Partnerships e Brand Management e Head of Location Based Entertainment di Sony Pictures Entertainment Jeffrey Godsick.

Jumanji: la saga

La saga cinematografica 'Jumanji' della Sony Pictures, basata sull’omonimo e pluripremiato libro di Chris Van Allsburg, ha incassato oltre 2,02 miliardi di dollari. Il pubblico ha conosciuto per la prima volta il mondo di Jumanji nel 1995, quando un misterioso gioco trasportava ai suoi giocatori la giungla di 'Jumanji!'. Il film, diretto da Joe Johnston, era interpretato da Robin Williams, Bonnie Hunt, Kirsten Dunst e Bradley Pierce. Dopo oltre 20 anni di attesa, arriva la nuova versione della storia. Diretto da Jake Kasdan, in ‘Jumanji: Welcome to the Jungle (2017)’ vediamo un cambio del meccanismo di gioco. Quattro adolescenti (Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan) vengono risucchiati in una vecchia console e catapultati nella giungla con le sembianze dei personaggi avatar da loro scelti. Il gioco cambia ancora in ‘Jumanji: The Next Level (2019)’: il regista è sempre Kasdan e il cast è confermato, ma i luoghi da esplorare completamente sconosciuti.