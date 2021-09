Tra poco più di un anno potremo apprezzare le nuove avventure di Super Mario, nella speranza di dimenticare l’adattamento del 1993 Condividi:

Splendide notizie per i fan di Nintendo e, nello specifico, di “Super Mario”. È in fase di realizzazione un film animato dedicato al celebre personaggio dei videogiochi. L’amato idraulico si cimenterà in una nuova avventura, come annunciato dopo il consueto appuntamento marketing del Nintendo Direct.

approfondimento Chris Pratt è l'attore più pagato della tv grazie a The Terminal List Un progetto che strizza l’occhio anche ai non giocatori. Mario fa parte dell’immaginario collettivo e si può dire che la maggior parte del pubblico che ne conosce la canonica rappresentazione non rientri nella sfera degli appassionati videogiocatori.

Questi ultimi, però, non avranno di certo apprezzato il fatto che un vero e proprio mito come Charles Martinet abbia ceduto il passo a nomi legati allo star system di Hollywood. Una scelta quasi ovvia, considerando l’appeal generato dal cast di divi annunciato. Martinet è però la voce storica di Mario e Nintendo non vuole in alcun modo escluderlo dal progetto in lavorazione presso l’Illumination Entertainment (“Minions” e “Pets”). La sua voce sarà presente nel film, e non in una singola scena. Troverà spazio nel corso dell’intera pellicola animata, anche se il suo ruolo (o ruoli) non è stato svelato.

Super Mario, il cast approfondimento I migliori film da vedere a settembre 2021. FOTO Come detto, la notizia che ha fatto il giro del web è relativa al cast di voci stellare scelto annunciato da Nintendo. Illumination Entertainment è al lavoro sul film animato dal 2018 e ora il tutto pare essere giunto nella fase conclusiva. È stata infatti rivelata anche la data d’uscita della pellicola: 21 dicembre 2022. Sarà il perfetto regalo di Natale per i fan di tutto il mondo.

approfondimento Borderlands, Jack Black si unisce al cast del film di Eli Roth Tornando al cast, però, il primo nome da indicare è senza dubbio quello di Mario, che si mostrerà in una veste sorprendentemente chiacchierona. Dopo il successo globale del suo Star-Lord in “Guardiani della Galassia” e le prove offerte sul set di “Parks and Recreation”, Chris Pratt è pronto per questa nuova sfida, mettendo in mostra il suo aspetto più ilare. Ancora un progetto animato per lui, che ha interpretato Emmet nella saga di “Lego Movie”.