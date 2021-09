Ultima notte a Soho, il nuovo trailer del film con Anya Taylor-Joy

Sinossi e cast del film

“Ultima notte a Soho” è un horror psicologico, diretto dal regista Edgar Wright, che ne ha anche curato la sceneggiatura insieme a Krysty Wilson-Cairns. La pellicola, che si ispira a grandi film del passato come “Repulsione” e “A Venezia... un dicembre rosso shocking” è ambientato nella Londra attuale e in quella degli anni ’60. Il film, infatti, racconta le vicende di Eloise, una ragazza, aspirante stilista e appassionata dalla Swinging London, che si ritrova misteriosamente connessa con Sandy, una cantante di quel periodo. Tuttavia, la città di quegli anni non è così magica come sembra e la giovane donna dovrà fare i conti con conseguenze spesso preoccupanti.

Nel cast dell’attesissimo film troviamo Anya Taylor-Joy, nei panni di Sandy e che ricordiamo per la magistrale interpretazione nella serie “La regina degli scacchi”, uscita su Netflix nel 2020. Tra gli attori principali vi è anche Thomasin McKenzie, nel ruolo della giovane Eloise, e Matt Smith, che interpreta il ruolo di Jack.