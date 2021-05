Last night in Soho, il trailer italiano del film con Anya Taylor-Joy

Il nuovo film di Edgar Wright, che propone al pubblico un horror psicologico ambientato in una Londra divisa tra due linee temporali Condividi:

Annunciato e giunto puntualmente il trailer ufficiale di “Last Night in Soho”, il nuovo film di Edgar Wright con protagonista Anya Taylor-Joy. Una pellicola che promette di far parlare di sé, in uscita al cinema il 22 ottobre 2021.

approfondimento I migliori film da vedere a maggio Il celebre regista ha parlato di questo progetto, menzionando “A Venezia… un dicembre rosso shocking” di Nicolas Roeg tra le sue ispirazioni, così come “Repulsion” di Roman Polanski. Un cambio di rotta per Wright, considerando i titoli passati. Ha diretto la “Trilogia del Cornetto” con Simon Pegg e Nick Frost, così come “Scott Pilgrim vs. the World” e “Baby Driver”. “Last night in Soho” è invece un horror psicologico, ambientato in una Londra psichedelica. La protagonista è Thomasin McKenzie, affiancata da Anya Taylor-Joy. Ecco chi completa il resto del cast principale: Matt Smith

Diana Rigg

Terence Stamp

James Phelps

Oliver Phelps

Rita Tushingham