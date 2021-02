Borderlands, Jack Black si unisce al cast del film di Eli Roth

“Sono così entusiasta di riunirmi con Jack, questa volta in cabina di registrazione. Claptrap è il personaggio più divertente del gioco e Jack è perfetto per portarlo sul grande schermo”, ha dichiarato il regista Eli Roth, sottolineando il ruolo che per Jack Black sarà da doppiatore dato che presterà la propria voce al robot Claptrap.

Una ciliegina sulla torta dato che la pellicola vanta un cast davvero stellare e interessante. Black si aggiunge a una lista di colleghi di tutto rispetto, per non dire proprio da chapeau: Cate Blanchett, Kevin Hart e, annunciata nei giorni scorsi, Jamie Lee Curtis , insomma un team di attori che sarà un piacere dirigere, sicuramente, per Roth.

Borderlands sarà quindi l’adattamento della serie di videogame sviluppata dalla Gearbox Software per PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows e Macintosh. Il videogioco è un cosiddetto looter-shooter, caratterizzato sia da elementi tipici del genere sparatutto in prima persona sia da light action RPG, ossia un videogioco di ruolo che richiede riflessi pronti e azioni estremamente veloci da parte dei giocatori. A renderlo inconfondibile è pure la grafica particolare, realizzata con la tecnica del cel-shading che è uno stile visualizzazione di modelli 3d di tipo non fotorealistico, con il fine di far apparire i modelli tridimensionali come se fossero stati disegnati manualmente, con bordi neri spessi e colorazioni monocromatiche.

La carriera di Jack Black



Thomas Jacob "Jack" Black, meglio conosciuto come Jack Black o anche con gli pseudonimi di J.B., Jables e Jablinski, è un attore, musicista, comico e cantautore statunitense.



Con due nomination ai Golden Globe, due ai People's Choice Award, una ai Grammy Award e sette ai Teen Choice Award, è uno degli attori più apprezzati e, non meno importante, irriverenti e divertenti del panorama cinematografico attuale.



Parallelamente alla sua carriera da attore, porta avanti con passione anche quella musicale: è il cantante e chitarrista del duo rock comico Tenacious D (vincitore del Grammy Award) che ha formato nel 1994 assieme a Kyle Gass. I Tenacious D hanno pubblicato i dischi Tenacious D, The Pick of Destiny, Rize of the Fenix e Post-Apocalypto.



A livello cinematografico, si è fatto notare al grande pubblico con la sua partecipazione alla pellicola Alta fedeltà nel 2000 (che gli è valsa un Blockbuster Entertainment Award) e ha raggiunto poi il successo l’anno seguente con Amore a prima svista di Bobby e Peter Farrelly.

Si è fatto amare interpretando l’irresistibile protagonista di School of Rock di Richard Linklater (2003), ha recitato tra gli altri in King Kong di Peter Jackson (2005), in Be Kind Rewind - Gli acchiappafilm di Michel Gondry (2008), ne I fantastici viaggi di Gulliver di Rob Letterman (2010) e in Jumanji - Benvenuti nella giungla di Jake Kasdan (2017).



Nel 2019 ha ripreso il ruolo di Shelly Oberon in Jumanji: The Next Level e apparirà tra poco in Apollo 10½: A Space Age Adventure dello sceneggiatore e regista Richard Linklater (che l’ha consacrato a mito dirigendolo sul set di School of Rock).