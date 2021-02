Sonic diventerà una serie animata prodotta da Netflix

Yes, it's true! SEGA’s legendary video game icon Sonic the Hedgehog will star in a new 3D animated series from @SEGA , @WildBrainStudio and @ManOfActionEnt premiering on Netflix in 2022. pic.twitter.com/ydJto8c8i8

Sonic Prime sarà una serie animata 3D che si rivolgerà a un target variegato: bambini, famiglie, ma anche appassionati del porcospino blu più attempati (ne è pieno il mondo). Nel comunicato stampa sul sito ufficiale di WildBrain, infatti, si legge che Sonic Prime sarà per “bambini, famiglie e fan di lunga data” . Quindi un pubblico che va dai 6-11 anni fino a più infinito insomma, basta che ad animare gli spettatori ci sia una passione viscerale per il riccio blu.

Sonic Prime verrà presentata in anteprima mondiale nel 2022 sulla celebre piattaforma streaming e sarà gestita da Man of Action Entertainment, già responsabile di altre produzioni di successo del calibro di Ben 10 e Big Hero 6 (quest’ultima è stata pellicola vincitrice dell’Oscar per il miglior film di animazione nel 2015).

Il progetto arriva a 30 anni dalla nascita di Sonic ed è una serie per ora composta da una sola stagione di 24 episodi. In ogni puntata si seguiranno le avventure del mitico personaggio da cui pare dipenderà il destino di uno strano nuovo multiverso.

Il film live-action Sonic the Hedgehog

approfondimento

Box-office USA: Sonic - Il film al primo posto

L’annuncio di questa serie arriva a un anno di distanza da Sonic the Hedgehog (da noi tradotto con il titolo Sonic - Il film), il live-action prodotto dalla Paramount Pictures che ha visto Jim Carrey nel cast, nei panni del malvagio Dr. Robotnik.

La pellicola è stata presentata in anteprima il 21 agosto 2020 e ha registrato un enorme successo in tutto il mondo, incassando 149 milioni di dollari negli Stati Uniti e 320 milioni di dollari a livello globale. Ha ottenuto numerosi primati, tra cui quello per il miglior debutto cinematografico per un film ispirato a un videogioco, quello del secondo maggior incasso del 2020, e anche quello per il miglior incasso per un film basato su un videogame negli Stati Uniti (superando il record di Pokémon: Detective Pikachu).

Visti i tanti consensi e il botteghino notevole, Sega e Paramount non hanno tardato ad annunciare che il sequel sarebbe già in fieri, per ora in fase di pre-produzione, ma comunque già una solida realtà (che uscirà nell’aprile 2022, salvo slittamenti che in tempi pandemici sono purtroppo all’ordine del giorno).