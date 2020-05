Sonic 2, il sequel ci sarà: tutte le ultime news

La notizia era circolata da tempo ma ora è arrivata l’ufficialità. Sonic 2 si farà. Il sequel del film che vede protagonista il personaggio videoludico della SEGA è già in fase di lavorazione. L’accordo è stato confermato da Paramount Pictures e la stessa società giapponese che ha creato il giovane riccio antropomorfo blu. Il sequel vedrà Jeff Fowler alla regia , lo stesso si occuperà della sceneggiatura insieme a Pat Casey e Josh Miller. Il cast non è ancora stato annunciato , ma Jim Carrey ( FOTO ) ha già rivelato che non vede l’ora di riprendere di nuovo gli abiti del personaggio del Doctor Robotnik. L’attore ha infatti dichiarato che nel primo film c’è stato solo un assaggio di quello che potrebbe offrire un ruolo del genere. Ora a quanto pare sono tantissime le possibilità di rivederlo nuovamente.

Il grande successo di Sonic

Sonic, chi è

Secondo fonti vicine alle parti che hanno ufficializzato l'accordo, Sonic 2 è in fase di sviluppo senza una data di inizio della produzione all'orizzonte. Ciò ha senso poiché la maggior parte delle attività di intrattenimento è ancora in sospeso al momento. La Paramount ne è ben consapevole anche se nel breve lasso di tempo in cui il film è stato nelle sale, è stata in grado di realizzare un autentico record. Sonic è diventato il film di videogiochi più redditizio di tutti i tempi con 306,8 milioni di dollari guadagnati in tutto il mondo. La pellicola è il miglior debutto cinematografico per un film tratto da un videogioco, il secondo maggior incasso del 2020 e il miglior incasso per un film basato su un videogioco negli Stati Uniti. Sonic ha superato il precedente record di Pokémon: Detective Pikachu. Il grande successo del film ha infatti sorpreso un po’ tutti. Lo sviluppo di Sonic non era nato sotto una buona stella con numerose critiche da parte dei fan per il design del protagonista. Tanti i commenti negativi per il suo aspetto eccessivamente umanoide e la mancanza di somiglianze con il suo aspetto originale dei videogiochi. Prevista inizialmente per novembre 2019, l’uscita della pellicola è stata così rinviata al 13 febbraio 2020, in modo da ridisegnare il design di Sonic.

I nuovi personaggi e la possibile conferma di Jim Carrey

Ora però è tutto pronto per il sequel. Neal H. Moritz, Toby Ascher e Toru Nakahara saranno i produttori, mentre Hajime Satomi, Haruki Satomi e Tim Miller sono i produttori esecutivi. I fan attendono ora con ansia il cast che verrà scelto per Sonic 2. Accanto alla possibile evoluzione di Doctor Robotnik, interpretato da Jim Carrey, Sonic 2 darà anche maggiore spazio a Tails, il vecchio amico di Sonic e che è stato brevemente presentato nel primo film. Il regista Jeff Fowler ha infatti dichiarato che non vede l'ora di introdurre molti altri personaggi nel sequel: "Ci sono altri fantastici personaggi da portare e tante altre storie da raccontare". Al debutto alla regia proprio con Sonic, Fowler ha sempre manifestato il suo entusiasmo per l’eventuale possibilità di tornare a girare le avventure di uno dei personaggi più famosi nella storia dei videogames.