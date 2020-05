The Last Guardian, un film tratto dal videogioco

Il passaggio dai videogiochi al cinema non è di certo una novità. Sono svariati gli esempi di titoli da console divenuti cult che, negli anni, hanno trovato spazio sul grande schermo. Basti pensare a “Tomb Raider”, che nel tempo ha avuto come interpreti Angelina Jolie e Alicia Vikander. I fan del mondo videoludico attendono con ansia “Uncharted”, pellicola action dedicata alla celebre saga di Naughty Dog. Il protagonista sarà Tom Holland, in una versione giovanile di Nathan Drake, come mostrato nel quarto capitolo del gioco.

La lista è alquanto lunga e non fa che ampliarsi. Pare infatti che la Sony sia intenzionata a sviluppare un film basato su uno dei giochi più popolari del proprio catalogo. Stando a quanto riportato da Daniel Richtman, si tratterebbe di “The Last Guardian”. Allo stato attuale la produzione risulta ben lontana dall’essere avviata. Lo script sarebbe però in fase di scrittura. Un compito affidato a Max Borenstein, autore della sceneggiatura di “Godzilla e Kong: Skull Island”.

Stando alle ultime news in circolazione, la Sony sarebbe pronta a far partire i casting. La produzione è alla ricerca di quattro attori per quelli che sono i ruoli chiave della pellicola. Tra questi, ovviamente, spazio per un giovane attore, che andrà a interpretare il piccolo protagonista della pellicola. Nello specifico si cerca un dodicenne che possa interpretare il piccolo orfano, particolarmente coraggioso, che fa amicizia con Trico, la creatura alata che i fan adorano. Ecco dunque i primi due ruoli per i quali si è alla ricerca dei giusti intrepreti. A loro si aggiungono gli attori che interpreteranno Ariana e Ueda. I due sono marito e moglie e cercano la figlia scomparsa, Mono. Per i ruoli si è alla ricerca di un’attrice di circa 27 anni e un attore tra i 30 e i 39 anni.