Tom Holland insegue un piccione in casa: il video è virale

“Armato” di asciugamano, il giovane attore ha accompagnato il volatile verso l’uscita, tentando di non spaventarlo. Di colpo però il piccione ha tentato il volo, schiantandosi contro una porta-finestra. Il tutto per il divertimento dei suoi fan, che attendono con ansia i suoi prossimi film al cinema.

Una scena esilarante, ripresa nelle sue storie, nelle quali ha anche taggato Will Smith . Holland, scherzando, ha infatti iniziato a riferirsi al piccione come Will, facendo riferimento al film “ Spie sotto copertura ”. Una pellicola d’animazione nella quale i due sono stati impegnati come doppiatori, con l’ex Principe di Bel-Air chiamato a dare la propria voce a un agente segreto incastrato nel corpo di un piccione.

Tom Holland è sempre molto attivo sui social, mostrando un po’ quella che è la sua vita di tutti i giorni ai fan che lo seguono con attenzione. È rapidamente diventato virale un video che lo vede intento a occuparsi di un piccolo intruso nella propria casa. Si trattava di un piccione , che è riuscito in qualche modo a farsi largo all’interno. Nessuna intenzione di andar via, fino a quando l’attore non ha iniziato gentilmente a mostrargli l’uscita.

Il futuro di Tom Holland, cosa sappiamo

La forzata quarantena tiene per il momento in panchina il talentuoso Tom Holland, che di progetti in essere ne ha eccome. Sono svariati i film che lo attendono, una volta tornati alla normalità, seppur con tutti i sistemi di sicurezza richiesti dal caso sul set.

Dovrà calarsi prima di tutto nei panni di un giovane Nathan Drake, l’affascinante ladro dalla vita rocambolesca, al centro dell’amata saga di videogiochi “Uncharted”. Il film dedicato è atteso ormai da anni e, dopo tante voci in merito, tempo fa sono giunte conferme sulla messa in produzione. Ambientato negli anni della gioventù, come in parte accade nel quarto capitolo del gioco, avrà Tom Holland come protagonista e Mark Wahlberg come sua spalla, interpretando Victor “Sully” Sullivan. Il 2020 sarà però l’anno delle riprese, non dell’arrivo al cinema. Per poter apprezzare il film si dovrà infatti attendere l’8 ottobre 2021.

Tom Holland dovrà però riuscire a passare con scaltrezza da un set all’altro. Da quello di “Uncharted” a quello di “Spider-Man 3”. Il titolo ufficiale di quest’ultimo non è ancora stato diffuso, così come non si sa nulla sulla trama. Continua però l’accordo tra Marvel e Sony, il che vuol dire che l’universo nel quale l’arrampicamuri si muoverà sarà ancora quello post “Avengers: Endgame”, come accaduto in “Spider-Man: Far From Home”, con Peter Parker alle prese con le menzogne raccontate al mondo da Mysterio, interpretato da Jake Gyllenhaal.

La produzione avrebbe dovuto avere inizio nell’estate del 2020 ma la pandemia di Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - I NUMERI ITALIANI: GRAFICHE) ha modificato i piani. Tom Holland ha di recente rivelato di non avere idea di quando si potrà riprendere. L’unica certezza è il rinvio dell’arrivo in sala, dal 16 luglio 2021 al 5 novembre 2021.