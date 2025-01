MasterChef , un viaggio eco-friendly fino al Perù. Le anticipazioni

Invention Test “all night long” sulla pizza con Franco Pepe, primo pizzaiolo italiano nominato Cavaliere al Merito della Repubblica (Pepe in Grani a Caiazzo), Skill Test sulla biodiversità e l’attenzione al territorio con Pìa Léon dal Kjolle di Lima, miglior chef donna del mondo nel 2021 per il World’s 50 Best Restaurant. Giovedì 16 gennaio alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go

A MasterChef Italia (LO SPECIALE) è tempo di dimostrare la propria crescita personale: siamo al giro di boa di questa stagione e i giudici vogliono capire chi merita di andare avanti in questo lungo percorso. Questa settimana lo scoglio che attende i cuochi amatoriali sulla propria rotta è insidioso ma anche importante: la serata di giovedì 16 gennaio, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, sarà infatti incentrato sui temi della biodiversità e sul green, con un “viaggio” che partirà dall’attenzione al risparmio energetico anche in cucina e arriverà fino al Perù, tra i sapori piccanti ed esotici della cucina sudamericana. Dopo la Mystery Box “green” in cui gli aspiranti chef dovranno cucinare avendo a disposizione un minutaggio ridotto di elettricità, due saranno gli ospiti che i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli accoglieranno nel cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy per approfondire questi temi e per ricevere il loro racconto su una cucina capace di rispettare territorio e materie prime.

Ospiti Franco Pepe e Pía León Dapprima, per l’Invention Test, arriverà il pluripremiato pizzaiolo Franco Pepe del ristorante Pepe in Grani a Caiazzo (Caserta), riconosciuto come uno dei migliori a livello mondiale e primo pizzaiolo italiano ad essere nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana; con la sua presenza a MasterChef Italia, gli aspiranti chef saranno obbligati a fare le ore piccole: il Maestro, infatti, guiderà i cuochi amatoriali lungo una notte di lavoro tra impasti e lievitazioni, svelando i segreti della sua irresistibile pizza fritta.A seguire, per lo Skill Test arriverà Pía León, vincitrice nel 2021 del premio del World’s 50 Best Restaurant come miglior chef donna del mondo. Classe 1986 di origini peruviane, Chef León è cresciuta prima lavorando nell’attività di catering della madre poi con esperienze in ristoranti prestigiosi a livello mondiale come Astrid y Gaston (a Lima) ed El Celler de Can Roca (Girona, Spagna). Tornata a Lima, conosce Virgilio Martinez, altro chef geniale con cui inizia un sodalizio umano e professionale: il loro Central entrò nel 2013 nella classifica del World’s 50 Best Restaurant, senza uscirne per anni; dopo aver diretto la cucina di Central per anni, nel 2018 apre il “suo” Kjolle: i due ristoranti hanno in comune la filosofia che celebra la biodiversità, ma a differenza del primo in cui ci si concentra sull’altitudine e sull’ecosistema, nella neonata attività ci si focalizza sul prodotto con un menù semplice fatto di piatti composti da soli quattro o cinque ingredienti; Pía e Virgilio hanno poi aperto un altro ristorante, Mil, situato nel centro delle Ande peruviane.Per molti dei cuochi amatoriali, le prove negli episodi di giovedì 16 gennaio – alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – saranno un vero punto di svolta: i giudici cercano quello switch che dimostri loro tutta la determinazione e la voglia di arrivare il più lontano possibile degli aspiranti chef e adesso non accettano più errori. Per chi si spegnerà definitivamente la corrente in postazione? Chi invece potrà proseguire il proprio lavoro? Approfondimento Masterchef Italia celebra Gualtiero Marchesi e tocca nuovi record

L' appuntamento con MasterChef Magazine Non si ferma intanto l’appuntamento quotidiano con MasterChef Magazine la rubrica dedicata agli amanti della cucina in cui i cuochi amatoriali in gara quest’anno si alternano a chef già affermati per parlare di food e realizzare ricette dal tema sempre differente. Nelle prossime puntate, tutti i giorni alle ore 19:35, sempre su Sky Uno e in streaming su NOW, assisteremo al ritorno tra i fornelli di Antonio Mazzola, finalista della scorsa edizione, che assieme allo chef Maicol Izzo, due stelle Michelin al ristorante Piazzetta Milù a Castellammare di Stabia, cucinerà uno dei suoi piatti più iconici. Torneranno in cucina anche Eleonora Riso, vincitrice in carica, e Nicolò Califano, suo compagno di avventura nella scorsa Masterclass, per preparare un piatto della tradizione toscana reinterpretato in chiave moderna. Poi Paolo Vidoz, concorrente della prima edizione, aprirà le porte del suo agriturismo Alla Madonna a Gorizia per raccontare com’è cambiata la sua vita dopo la partecipazione al cooking show. Infine, Bruno Barbieri salirà in cattedra per valutare la preparazione di Nicky Brian, aspirante chef dell’undicesima edizione di MasterChef Italia. Approfondimento MasterChef 14, gli chef Andrea Berton e Davide Oldani in cucina. FOTO

tra sostenibilità ambientale e consumo consapevole Anche quest’anno si rinnova l’impegno di tutto il mondo MasterChef Italia in tematiche di sostenibilità ambientale e sociale, promuovendo il consumo consapevole ed ecosostenibile, rispettando l’ambiente e non sprecando risorse alimentari. Dal 2013 MasterChef Italia collabora con Last Minute Market per recuperare le eccedenze rimaste inutilizzate durante la registrazione delle puntate a favore della Onlus “Opera Cardinal Ferrari” che gestisce una mensa per persone in difficoltà a Milano. Inoltre, Last Minute Market ha incluso il “progetto MasterChef Italia” come caso pilota per sperimentare il protocollo “Waste Free”, nato per attestare la volontà e l’impegno nel realizzare azioni di riduzione degli sprechi, con particolare attenzione al recupero e alla donazione delle eccedenze alimentari; inoltre, mira a contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU e del Green Deal europeo. L’attività di donazione messa in atto da MasterChef Italia rispetta i requisiti previsti dal protocollo. Da anni, inoltre, la produzione adotta in tutti i luoghi di lavoro un approccio plastic free ed eco-friendly, tutti i prodotti di consumo legati al cibo (piatti, bicchieri, posate, vassoi, tovaglioli) sono di natura compostabile ed ecosostenibile.Perfezionando i processi di acquisto, di smaltimento e di recupero dei prodotti e implementando un sistema di gestione per gli sprechi alimentari, MasterChef Italia ha ottenuto, prima realtà al mondo, la certificazione “Food Waste Management System” da Bureau Veritas. Bureau Veritas, inoltre, ha certificato anche la corretta applicazione del protocollo “Green Audiovisual” che attesta la capacità nella gestione della sostenibilità ambientale, diminuendo i consumi e l’impatto ambientale, riducendo i trasporti, adottando un corretto smaltimento dei rifiuti e degli scarti generati.

