Masterchef Italia celebra Gualtiero Marchesi e tocca nuovi record

Una serata speciale (e con ascolti record), quella di ieri, a MasterChef Italia : nelle cucine in cui decine di persone sognano di diventare il nuovo MasterChef italiano, è stato omaggiato il più grande di tutti, il padre fondatore della moderna cucina italiana nonché lo chef italiano più noto al mondo, Gualtiero Marchesi. A lui i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno dedicato uno Skill Test che è stato un viaggio tra i suoi piatti che hanno scritto pagine di storia della cucina, e per l’occasione sono stati accompagnati due dei suoi migliori e più conosciuti allievi, gli Chef Andrea Berton e Davide Oldani: entrambi gli Chef stellati hanno seguito le preparazioni dei cuochi amatoriali, raccontando la loro esperienza con il Maestro Marchesi e celebrandone tecniche e idee. Un omaggio sentito e intenso che ha coinvolto anche due nipoti del grande Chef, musicisti all’interno del quartetto d’archi che ha accolto la Masterclass, ed Enrico Dandolo, presidente della Fondazione Gualtiero Marchesi nonché suo genero, che ha parlato agli aspiranti cuochi dell’enorme eredità lasciata dal visionario chef, illustrando loro i suoi piatti più iconici. Ma l’omaggio a Marchesi è stato solo un capitolo della gara che ha coinvolto i cuochi amatoriali, e che purtroppo anche ieri ha portato due di loro a togliere per sempre il grembiule bianco: sono Martina e Reza.

Sui social il cooking show ha raggiunto 126mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e 148mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7: grazie a questi numeri MasterChef Italia è stato il programma in assoluto più discusso della serata. Su X le parole collegate a MasterChef Italia più utilizzate durante la serata sono l'hashtag ufficiale del programma, i nomi dei 3 giudici, Gualtiero Marchesi e i nomi di alcuni dei concorrenti, Jack, Pino, Simone, Mary, Katia, Gianni, Alessia, Franco e Anna (fonti: Talkwalker, Trends24.in).

Per lo show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, su Sky Uno/+1 e on demand, quella di ieri è stata un’altra serata da record sul fronte ascolti: media serata di 961mila spettatori tv con il 5% di share tv, in crescita del +21% rispetto alla scorsa stagione, numeri che rappresentano il risultato più alto della stagione fino a questo momento.

Quello che è successo nella puntata di ieri

La serata di ieri ha preso il via con la Golden Mystery Box, la cloche dorata che - questa volta – nascondeva improbabili e inaspettati strumenti: una porzione di lasagna, un raviolo, un dado da gioco e un calibro: i cuochi dovevano lanciare il dado e scoprire così se il loro compito fosse quello di dividere o di moltiplicare per nove gli alimenti, rispettivamente riducendo le dimensioni della lasagna o ingrandendo quelle del raviolo. A conquistare gli assaggi dei tre giudici sono stati Anna con Le lasagne di Sanpei (lasagne con dentice marinato in salsa d’ostrica e coriandolo, salsa vellutata alla pancetta e lemongrass), Alessia con Piccole gioie (lasagne al ragù di funghi e besciamella con pesto di erbe aromatiche), Jack con J.C.Airways (raviolo ripieno di ragù bianco al lemongrass con tuorlo marinato e funghi), Simone con Lasagne mare e monti (lasagna ai funghi trifolati, sugo di pomodoro alla scamorza e seppia grigliata), Linda con Chicca, io e nonna (raviolo di dentice e zest di limone con funghi trifolati alla paprika e fumetto di lemongrass), e Samuele con Lasagnetta per me (lasagna alla crema di ricotta e ragù di seppia sfumato al mirin con cialda di Parmigiano Reggiano); proprio quest’ultimo è stato il migliore della prova, aggiudicandosi la Golden Pin e conquistando l’immunità per l’Invention Test. A salire in balconata insieme a Samuele sono stati Simone, Anna e Alessia, che non hanno dovuto affrontare l’Invention Test insieme al resto della Masterclass; per Linda e Jack, invece, gli errori commessi non sono stati perdonabili: entrambi sono rimasti in gara e hanno dovuto continuare a cucinare.

A seguire, cultura e scienza protagoniste per l’Invention Test: i giudici hanno “introdotto” Louis Camille Maillard, chimico e medico francese al quale si deve la celebre reazione che da lui prende il nome, ovvero il processo chimico che crea la crosticina dorata sugli alimenti, dando loro croccantezza e sapore. Samuele, vincitore della Mystery, ha assegnato a ciascun aspirante chef un ingrediente – filetto di manzo, capesante e cipolle – su cui realizzare una perfetta reazione di Maillard, ingrediente che doveva essere quindi protagonista del piatto; inoltre, sempre lui ha stabilito chi dei cuochi avrebbe dovuto essere interrogato dallo Chef Barbieri, questa volta in veste di Prof: alla cattedra sono stati convocati Franco e Jack. I tre giudici, dopo aver assaggiato i piatti, hanno deciso che il piatto migliore era quello di Sara con Era meglio la genovese (cipolla scottata su fonduta di Parmigiano Reggiano e crema alla barbabietola, patate viola e cipolla caramellata); a non convincere i giudici, invece, è stato il piatto di Martina In’du vai enno cipolle (tataki di cipolla con cipolle caramellate al sakè, su crema di cipolla), che ha dovuto togliere il grembiule. Quindi la Masterclass è tornata in cucina per il primo Skill Test di stagione, dedicato, come detto, a Gualtiero Marchesi: la classe è stata divisa in due batterie composte da sette componenti ciascuna; i peggiori delle due batterie si sono poi sfidati in un duello finale che ha portato alla seconda eliminazione di serata. Al centro della prova, alcuni dei piatti più celebri dello chef Marchesi: con Andrea Berton i cuochi amatoriali hanno dovuto replicare Il rosso e il nero – un merluzzo cotto con il nero di seppia, adagiato su una zuppa di pesce, asparagi di mare, erbe fresche e limone grattugiato – e si sono salvati subito Linda, Katia e Gianni; a seguire, con Davide Oldani, il piatto protagonista era ispirato al celebre Insieme dello Chef Marchesi, la cui “replica” è riuscita tra le mani di Claudio, Simone, Samuele e Anna. Ad avere la peggio sono stati Alessia e Reza che si sono sfidati all’ultimo duello, incentrato sulla realizzazione di un piatto ispirato a quello dello Chef Oldani, una ricciola su strati di pesce marinato, con una salsa di ricci di mare e una scapece di verdure: tra i due, è stato Reza a togliere il grembiule e rinunciare al sogno di diventare il prossimo MasterChef italiano.

La gara proseguirà la prossima settimana, giovedì 16 gennaio sempre alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW, e sarà il giro di boa di questa stagione: i giudici alzeranno ancora di più l’asticella, e chi vorrà proseguire il proprio percorso dovrà farsi trovare pronto.