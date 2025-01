MasterChef 14, gli chef Andrea Berton e Davide Oldani in cucina. FOTO

Dopo la prima Golden Mystery Box, Samuele vince la Golden Pin e Martina lascia per sempre la cucina di MasterChef. Nello Skill Test in omaggio allo chef Gualtiero Marchesi, invece, le due batterie di aspiranti concorrenti replicano i piatti proposti dagli allievi del grande maestro, lo chef Andrea Berton e lo chef Davide Oldani. Dopo il duello finale contro Alessia, anche Reza si toglie il grembiule bianco. Appuntamento tutti i giovedì alle 21:15 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW