MasterChef, l'uscita di scena di Ilaria, Gaetano e Laura. L'intervista

Le sfide di MasterChef Italia sono entrate nel vivo e altri tre concorrenti hanno dovuto sfilare il proprio grembiule bianco. In attesa del nuovo appuntamento, giovedì prossimo alle 21.15 su Sky Uno, ecco cosa ci hanno raccontato Ilaria, Gaetano e Laura

Dopo una gara agguerrita in cui il rosso è stato il colore dominante della serata, negli episodi di ieri in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, abbiamo assistito a una tripla eliminazione. Dopo una serie di colpi di scena tra cui il rientro in campo di Sara e Pino, le sfide studiate dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno messo a dura prova la Masterclass. E a dire addio al sogno di arrivare in finale, sono stati Ilaria e Gaetano (dopo la prima Red Mystery Box a tema "cuore" e il Pressure Test), e Laura al termine dell'esterna alle Terme di Boario dedicata all'amore che ha celebrato le Nozze d’Oro di quindici coppie con un’elegante cena a tema anni ’70 e ‘80.

Abbiamo intervistato i tre concorrenti uscenti e la prima cosa che hanno tenuto a sottolineare è la profonda alchimia e stima reciproca di cui si è nutrita la Masterclass. Nessuna nota stonata, al di là dei momenti di tensione e di stress in cui gli scambi di battute fanno parte del gioco, è la gratitudine e l'orgoglio di essere riusciti nella sfida di arrivare fin qui, il punto che li accomuna. Così come ad accomunarli è la volontà di continuare, ciascuno per la propria strada coltivando il loro amore per la cucina senza immaginarla nel loro futuro lavorativo. Ecco di seguito cosa ci hanno raccontato di questa loro stra-ordinaria avventura televisiva e umana, Ilaria (animatrice per bambini 26enne da Roma), Gaetano (studente universitario 19enne di origine palermitana) e Laura (29enne bresciana attualmente disoccupata).

la parola a Ilaria, Gaetano e Laura Cosa vi hanno insegnato i giudici e chi tra i tre avete sentito più affine?

Ilaria: "Ci hanno trasmesso tantissimo, io sono uscita dieci volte più brava di prima, ma ti insegnano molto anche i concorrenti, ascolti consigli e segui gli insegnamenti, sono molto contenta di questo. Per quanto mi riguarda sono arrivata con un sentimento verso Barbieri e mi sento più affine a lui, anche il suo sguardo mi è familiare. E poi ci sono le parole che ha avuto per me Antonino Cannavacciuolo, le porterò sempre nel cuore".

Laura: "Sinceramente per come sono io, dico che ho avuto troppo poco tempo per sentire affinità, sono una persona che nella vita ha un'amica, due; ci metto un po' per trovare affinità. Il tempo è stato poco anche per gli insegnamenti. MasterChef non è una scuola, i giudici in certe situazioni ti aiutano, ti fanno sgamare fuori, avrei dovuto e voluto passare più tempo con loro".

Gaetano: "Mi sento di concordare con Laura per il breve lasso di tempo che abbiamo avuto nella Masterclass, però qualcosa che mi è rimasto profondamente impresso è il modo in cui i giudici mi hanno preso sotto la loro ala protettiva, dal punto di vista prettamente umano. E a far trasparire questa benevolenza sono stati sopratutto gli atteggiamenti che sono gli elementi più genuini che si possano prendere da questa esperienza, tralasciando i commenti e quello che viene poi detto". Che esperienza è stata MasterChef?

Ilaria: "E’ stata una prova di coraggio, anni fa non mi sarei mai esposta così. Ho ricordi belli, positivi, ma anche di ansia, che poi è un mio limite da superare. All'interno della Masterclass si è creato tra noi un bellissimo rapporto. Ho conosciuto persone splendide, tutte mi hanno lasciato bei ricordi e spero continuino a farlo".

Laura: "Anche per me è così, guardo MasterChef dalla prima edizione e non avrei voluto nessun altro di diverso nella Masterclass, a parte Pino con cui non ho legato né parlato, li amo tutti e li porto con me. Partecipare è stato come entrare in un altro universo. MasterChef ti fa crescere davvero, sarà banale ma è così".

Gaetano: "Concordo con Ilaria e Laura, nella Masterclass è nata una alchimia mai vista prima, come esperienza MasterChef è stata un tassello in più nella nostra vita, molto formativa. E' stata una sfida e anche una svolta. Tra noi c’è stima e amicizia profonda al di fuori della gara". Chi dei vostri compagni vorreste vedere vincere?

Ilaria: "Sono due che se lo meritano e secondo me sono Claudio: una persona brava che non ci crede abbastanza, ma può essere di esempio per chi come me è insicuro. E l'altro è Jack, molto bravo, ha una grande passione, per lui cucinare è un atto spontaneo e riesce a far traparire questa cosa, spero arrivino loro sul podio".

Laura: "Partendo dal presupposto che sul gradino più alto mi ci volevo vedere io…direi che per quanto mi riguarda sono meritevoli tutti. Indipendetemente dai propri progetti, vedrei bene chiunque perché ognuno ha la sua idea di cucina precisa, e sono tutte diverse".

Gaetano: "Mi accodo al discorso di Laura, anche se potrei sembrare troppo democratico, ma escludendo me stesso è così. Aggiungo però che, come ha detto Ilaria, Jack è davvero un talento incredibile ed esprimo il mio favore nei suoi confronti".

