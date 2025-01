Myss Keta, arriva il nuovo album: ecco tutti i dischi della cantante

Domani, 17 gennaio 2025, esce “.” (punto): è il quarto album in studio dell’artista mascherata, che ha conquistato il successo con la sua musica provocatoria e all’avanguardia. In attesa della nuova uscita, ripercorriamo la sua carriera attraverso i suoi lavori precedenti: da “L'angelo dall'occhiale da sera: Col cuore in gola”, raccolta pubblicata nel 2016, all’album “Club Topperia” del 2022

Non si conosce il suo vero nome, la sua età, il suo volto, sempre coperto da mascherina e occhiali da sole. Ma la sua musica, provocatoria e all’avanguardia, l’ha portata al successo. Si definisce “perfomer, con un’attitudine rapper, icona pop e soprattutto diva”. Stiamo parlando di Myss Keta, che è pronta a tornare con un nuovo progetto: domani, 17 gennaio 2025, esce il suo nuovo album, il quarto in studio. S’intitola . (punto). In attesa della nuova uscita, ripercorriamo la sua carriera - partita nel 2013 col singolo Milano, sushi & coca - attraverso i suoi lavori precedenti.

L'angelo dall'occhiale da sera: Col cuore in gola Il primo disco di Myss Keta è la raccolta L'angelo dall'occhiale da sera: Col cuore in gola, uscito nel 2016 per l'etichetta La Tempesta. Contiene diciassette tracce e raccoglie i primi successi dell’artista. Come Milano, sushi & coca, il singolo di debutto della rapper pubblicato nel 2013: nella canzone, che ottiene un grande riscontro mediatico e anche critiche per i contenuti provocatori, Myss Keta racconta la vita notturna di Milano in modo irriverente. “Bamba, soldi e sesso/La strada del successo”, canta. Ci sono anche i brani Illusione distratta del 2014, Burqa di Gucci del 2015, In gabbia (non ci vado) e #Fighecomeilpanico sempre del 2015, Musica elettronica del 2016. E c’è Le ragazze di Porta Venezia, uscito nel 2015 e dedicato al quartiere di Milano in cui convivono diverse culture e generazioni: il videoclip, in cui un gruppo di ragazze parte da Porta Venezia per portare scompiglio in città, diventa un manifesto che parla di girl power, queer culture, sorellanza e libertà. “Siamo le ragazze di Porta Venezia/Guidate dalla brama, mosse dall'inerzia/Panta della tuta, piumino a vita alta/Occhi a cuoricino, pronte per la svolta”, è una parte del testo. Vedi anche Di M¥SS KETA ce n’è una (ed è devastante!). La recensione del concerto

Carpaccio ghiacciato Nel 2017 esce Carpaccio ghiacciato, edito ancora da La Tempesta. È il primo Ep di Myss Keta e contiene cinque tracce: Servizio in camera, Xananas, Courmayeur, Mediterraneo e Bas***da da Starbucks. Il singolo che anticipa l’uscita dell’Ep è Xananas, prodotto da Populous e diventato un tormentone estivo. “Non sono nichilista scelgo Prada a Nietzsche/Io sono l'opera e tu sei la cornice/È un must ma non si dice/Xanax e Lexotan mi fanno felice”, canta Myss Keta.

Una vita in Capslock Il primo album in studio di Myss Keta esce nel 2018: pubblicato dalla Universal Records, contiene tredici tracce - alcune delle quali più profonde e introspettive rispetto al passato - e s’intitola Una vita in Capslock. “Il titolo dell’album vuol dire che quando tutto ti rema contro, quando i problemi della vita sembrano prendere il sopravvento, basta alzare i toni dell’ironia, ovvero vivere il presente, ironizzare sulla sfortuna, prendere in mano le redini della propria esistenza senza farsi schiacciare, anzi, passando dall’altro lato”, racconta l’artista. E ancora: “Myss scrive in capslock, parla in capslock. Vive in capslock. Il capslock è un modo per sfuggire al reale, sottraendosi dalla quotidianità per guardarla con gli occhi dell’eccesso”. In un’intervista a Vanity Fair, poi, spiega: “Questo album è un po’ una discesa all’inferno. Con le prime tracce si scende, di girone in girone, scoprendo la descrizione del mondo esteriore. Poi si approda a una seconda parte, a un mondo interiore in cui i suoni si fanno più sperimentali. Infine, con due sole canzoni, si arriva al paradiso myssketiano, claustrofobico e artificiale”. In copertina c’è Myss Keta che allatta una scimmia: “La scimmia è l’animale guida dell’album. Rappresenta la parte irrazionale dell’uomo. Io allatto una scimmia, a significare che la razionalità nutre l’irrazionalità e viceversa”. Tra i brani ci sono: Una vita in Capslock, Stress, Botox, Una donna che conta, Monica, Irreversibile. “Questa vita è un inferno/Sembra duri in eterno/Sento qualcosa allo sterno/Forse è l'istinto materno/La mia storia capslock/La mia voglia capslock/Se è una vita del c***o/Io la vivo col capslock”, canta Myss Keta nel singolo di lancio dell’album omonimo. Vedi anche Myss Keta, la rapper con il volto coperto. FOTO

Paprika Nel 2019 esce il secondo album in studio di Myss Keta: Paprika, pubblicato ancora dalla Universal Records. Contiene quattordici tracce e molti featuring: da Gué Pequeno a Gabry Ponte, da Elodie a Mahmood, da Gemitaiz a Wayne Santana e Quentin40. Il titolo è un omaggio a Tinto Brass, la copertina - con l’artista mezza nuda su una mortadella - a Valeria Marini. Il disco è “uno scintillante caleidoscopio di situazioni sexy e variopinte – spiega Myss Keta –. In Paprika esploro il mondo dei sogni, compresi gli incubi”. E in un’intervista aggiunge: “Una Vita In Capslock è stato un album che ci ha permesso di guardarci all’interno alla scoperta e accettazione di noi stessi, dopo abbiamo avuto la volontà di contaminarci con altri mondi. Paprika è contaminazione con l’esterno, è dialogo con mondi diversi, con artisti che per certi versi possono rientrare nei nostri canoni e altri totalmente lontani da noi. Queste collaborazioni hanno fatto in modo che scoprissi ancor meglio me stessa”. Tra i brani ci sono MainBitch, Pazzeska (feat. Gué Pequeno), La casa degli specchi (con Gabry Ponte) e il remix Le ragazze di Porta Venezia - The Manifesto (feat. La Pina, Elodie, Priestess, Joan Thiele e Roshelle). “Dice che sono pazzeska/Sarà il fascino della tedesca”, è l’inizio di Pazzeska. Vedi anche Myss Keta: le canzoni più famose della rapper nata su Youtube

Il cielo non è un limite Nel 2020 Myss Keta, con Universal Records, pubblica il suo secondo Ep: Il cielo non è un limite. Contiene sette tracce, tra cui i due singoli Giovanna Hardcore e Due. Nel 2021 viene pubblicata la seconda parte dell'Ep, Il cielo non è un limite - Lato B, con altre due tracce. Il progetto, racconta la cantante, è focalizzato sugli elementi naturali di aria e cielo. “È venuto naturale, dopo aver passato nei mesi scorsi tanto tempo chiusi in luoghi delimitati. Dalle nostre finestre riuscivamo a vedere il cielo come fosse incorniciato in un quadro, un'apertura non solo verso l'esterno, ma anche verso la nostra interiorità”, dice riferendosi all’emergenza Covid-19 e al lockdown. E aggiunge: “In ogni canzone c'è una Myss Keta diversa. Arrabbiata, sguaiata, felina, misteriosa o moderna dea della caccia. Ci sono sonorità supersperimentali e superistintive. Ho osato anche nella vocalità: molto recitata e molto estremizzata. Direi performativa. E nei testi, dato che ho cantato in tedesco, inglese e persino in greco antico”. “Sono Giovanna Hardcore e ci becchiamo al parco/Ho la vista tipo falco/Se tocchi il mio cavallo/Dal mio arco scocca un dardo/Fuoco a questo palco/Sono Giovanna Hardcore”, canta in Giovanna Hardcore. Vedi anche Il cielo non è un limite Myss Keta presenta il nuovo album: intervista

Club Topperia Il terzo album in studio di Myss Keta è Club Topperia, uscito nel 2022 per la Universal. Contiene sedici tracce e diversi feat: dalla pornostar Malena alla scrittrice Isabella Santacroce, dalla performer Silvia Calderoni alla soubrette Francesca Cipriani e poi Guè, Dargen D'Amico, Noemi, BigMama e altri. Un caleidoscopio di personaggi che, spiega Myss Keta, “rappresentano tante parti diverse della stessa anima” e danno vita a “un album inclusivo”. E aggiunge: “Club Topperia è un club immaginifico e immaginario, un luogo in cui ci si muove senza limiti spazio-temporali. Si spazia da elementi anni Ottanta, Novanta e Duemila a echi futuristici. È un club che per ora esiste solo nella mente di Myss. Va dai fasti dello Studio 54 al clubbing milanese del periodo '80-'90, fino a un ipotetico club situato nello Spazio”. I brani, divisi in tre atti, rappresentano l'evoluzione di "una serata immaginaria nel club, quasi un percorso fisico dall'ingresso al corridoio alle varie sale". Sono, prosegue l’artista, “il racconto di una notte vissuta all’interno del Club Topperia dal tramonto all’alba. È un po' come quando il giorno dopo ti svegli e hai i flashback della serata: ecco, ogni flash rappresenta una delle canzoni dell'album". Il primo singolo estratto è Finimondo, che contiene un campionamento del brano Il capello di Edoardo Vianello del 1961. Il secondo singolo estratto è Scandalosa (feat. Malena), che inizia così: “Il glamour non si ferma per nessuno/Anche per Dio il day-off è solo uno/Pettegolezzi, paparazzi/Usciremo tutti pazzi/Scandalosa è una sola/Cerchi gossip? Qui si vola”. Nella riedizione digitale dell’album si aggiunge il brano Profumo, con il ritornello che riprende la canzone Love Boat di Little Tony del 1981. Vedi anche Myss Keta feat Bilal Hassani si scatenano con Scandalosa rmx

. Nel 2024 Myss Keta pubblica altri singoli di successo, come Vogliono essere me e Nevrotika. Il 17 gennaio 2025 esce il suo quarto album in studio: s’intitola . (punto, come il segno di punteggiatura). Il brano che anticipa l’uscita del disco è 160BPM, nel quale Myss Keta canta: “Una notte persa in un bosco/È lì che ho conosciuto il mostro/Mi ha detto che mi avrebbe dato tutto/Ma non sapevo quale fosse il costo”.

