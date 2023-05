Sold out all’Alcatraz per la data milanese di M¥SS KETA: una festa in cui l’artista ha celebrato i primi dieci anni di “Milano, Sushi & Coca”, il successo che l’ha fatta conoscere. E non solo. Perché il Club Topperia ha unito tanti amici e trasformato un classico giovedì sera in una festa: sul palco con M¥SS anche Big Mama, Ambra, Cmqmartina, Il Pagante e un corpo di ballo che non ha fatto mancare sorprese e colpi di scena (in perfetto stile M¥SS). Ma alla fine si sa: siamo al Club Topperia e No KETA, no party

Qualche anno fa, in occasione del fidanzamento ufficiale tra William e Kate, a Londra sono comparsi alcuni manifesti in cui si leggeva: "There's only one Kate in London". L'immagine, piuttosto provocatoria, non era quella della giovane Middleton, ma della modella Kate Moss (ritratta, peraltro, vestita – o meglio svestita – da sposa). Vedendo il concerto di M¥SS KETA a Milano, unica data nella sua città, mi è tornato in mente quel manifesto. Solo che, al posto di Kate, metto M¥SS. "There's only one Myss in Milan" potremmo scrivere. O meglio: "Diffidate dalle imitazioni: come lei ce n'è solo una"

Un meraviglioso Finimondo

Che giovedì sera a Milano non solo ha fatto un meraviglioso “Finimondo” (per citare uno dei suoi più recenti successi), ma soprattutto ha confermato che nessuno potrà mai scalfire il suo genio artistico, il suo essere futuristica e unica. A trecentosessanta gradi. In una contemporaneità in cui l’immagine è tutto, Myss Keta ha nascosto il suo volto indossando una maschera, rendendo il suo viso (e la sua identità) un mistero. All’inizio ai più sembrava solo una scelta curiosa, ma era tutt’altro che questo. Era una presa di posizione, ma senza comizi e urla. Una maschera che, però, non è mai stata una copertura. Perché M¥SS KETA, su tutto, ha sempre messo la faccia e la voce, con testi provocatori e diretti. Sì: M¥SS KETA, sin dal giorno zero, ha avuto il coraggio di “provocare”, verbo che spesso ha un’accezione negativa. Ma non sempre. Perché provocare significa anche “tirare fuori” e “causare un fatto” cosa che lei ha fatto sin dall’inizio del suo percorso artistico. E che ha ribadito nel suo concerto, in una Milano colorata e stupenda.

Da Big Mama a Cmqmartina e Ambra, con il devastante Pagante

Due ore di concerto in cui The one and only M¥SS ha cantato i principali successi dei suoi quattro album, con tante sorprese. La prima ovazione si vede (e sente) quando M¥SS intona “Le ragazze di Porta Venezia”, a cui ne segue un’altra, quando entra l’energica Big Mama. Poi arriva Cmqmartina per cantare “Prosciutto Prosciutto” e Ambra, per una versione in stile M¥SS KETA dell’indimenticabile “T’appartengo”. Qui tutto è speciale perché siamo al Club Topperia, ça va sans dire.