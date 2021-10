Costumi Halloween donna, 12 idee da Asos a ePrice

Il 31 ottobre rappresenta una festa molto amata negli Stati Uniti e che da diverso tempo ha preso piede anche in Italia: Halloween. Una festa che appassiona i più piccoli, che si divertono a truccarsi da mostri, ma che piace molto anche agli adulti. Visto che organizzare un costume per Halloween può richiedere del tempo, è bene iniziare a pensare con largo anticipo al personaggio che ci piacerebbe interpretare. Ecco qualche suggerimento per costumi da donna