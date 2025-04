So cosa hai fatto, quest'estate torna l'incubo della saga horror

Introduzione

Ritorna l'Orrore con la O maiuscola: I Know What You Did Last Summer, nella versione italiana intitolato So cosa hai fatto, si rinnova nel 2025.

Dopo più di venticinque anni dalla sua ultima apparizione sul grande schermo, la saga da brivido di I Know What You Did Last Summer è pronta a tornare con un nuovo capitolo cinematografico che promette di fondere nostalgia, suspense e tematiche contemporanee, oltre ovviamente a tanta ma tanta ma tanta paura...

La regista Jennifer Kaytin Robinson guida questo atteso revival, affiancata dallo sceneggiatore Sam Lansky, in un progetto che si configura come un diretto seguito del film del 1998, I Still Know What You Did Last Summer.

Scopriamo tutto quello che bisogna sapere sul nuovo film So cosa hai fatto, uno dei titoli più attesi dell’estate 2025 la cui uscita è programmata per il 16 luglio 2025 nei cinema italiani e poi il 18 luglio nelle sale statunitensi.



Nel frattempo potete guardare il trailer ufficiale della pellicola So cosa hai fatto nel video che trovate in alto, la clip posta in testa a questo articolo.