La prima della Scala senza pubblico, in scena "A riveder le stelle"

Lo spettacolo, con la platea vuota, a causa della pandemia di coronavirus, è stato aperto dall'inno di Mameli eseguito anche dai lavoratori del teatro. In diretta tv e in streaming le arie più celebri eseguite da 24 fra i maggiori cantanti del mondo



L'inno di Mameli eseguito non solo da orchestra e coro, ma anche dai lavoratori del teatro ha aperto "..A riveder le stelle", la prima della Scala di Milano, per la prima volta nella storia senza pubblico a causa della pandemia di coronavirus. Allo spettacolo, in diretta su Rai1 e in streaming, partecipano 24 fra i maggiori cantanti a livello mondiale, che hanno registrato le arie più celebri dal 'Nessun dorma' della Turandot a 'Una furtiva lacrima' dall'Elisir d'amore, da Wagner a Bizet, Donizetti, Puccini, Verdi e Rossini. I tram salutano il teatro Davanti al Teatro alla Scala sono passati alcuni tram che hanno fatto risuonare una scampanellata, come omaggio dell'Atm ai cantanti, agli orchestrali, ai ballerini e a tutti gli artisti. Come twitta l'azienda, in un messaggio che si conclude con 'Buon Sant'Ambrogio, Milano', è stato il saluto dei tranvieri per questa serata.

Chailly: “Esperienza fantastica ma spero non accada più” approfondimento Prima della Scala, cast vestito da stilisti italiani È stata una cosa "difficile, complessa", una "esperienza straordinaria dal punto di vista acustico”, ma con la speranza che non accada più: così il direttore musicale della Scala Riccardo Chailly ha spiegato la registrazione dei brani che compongono lo spettacolo fra poco al debutto dalla Scala su Rai 1. Brani di 15 autori con stili diversi che un'orchestra di meno esperienza avrebbe faticato a realizzare, soprattutto in cosi' breve tempo. Cosa, ha aggiunto, possibile anche grazie "alla confidenza reciproca". “Purtroppo dopo l'ultima nota il silenzio assoluto e i palchi vuoti sono momenti - ha sottolineato - di grande emozione e di grande mancanza, Facciamo musica per chi? Non per noi manca l'elemento per cui ci raccontiamo". Certo aver "vissuto più 40 anni sala incisione ha aiutato" ma "è un unicum che mi auguro non si ripeta e che possiamo tornare a far musica insieme"

Domingo: "Speriamo che questa prima sia unica e che la pandemia finisca"

approfondimento Teatro alla Scala, la prima "A riveder le stelle": Sky Tg24 alle prove "Sarà una prima unica, speriamo sia unica e che questa pandemia finisca" così ha detto Placido Domingo dopo aver finito di registrare un'aria dell'Andrea Chenier per lo spettacolo scaligero. "Il pubblico - ha aggiunto - vuole essere qui e noi lo vogliamo. Comunque questa prima sarà ricordata''.