Teatro alla Scala, 7 dicembre: dove vedere la serata evento

La serata diretta da Riccardo Chailly con la regia di Davide Livermore sarà trasmessa, a partire dalle ore 16.45 , da Rai Cultura su Rai 1 , Radio 3 e in streaming su Raiplay . A partire dalle 20.30 inizierà lo streaming sulla piattaforma digitale di Arte che sarà visibile in Francia e Paesi di lingua francese e in Germania e Paesi di lingua tedesca. Dopo il live, il programma resterà disponibile per 6 mesi. Le televisioni russa ( Kultura ) e coreana ( IL Media ) trasmetteranno lo spettacolo nel corso del 2021.

il teatro che si reinventa

24 i grandi nomi della lirica vestiti dall’alta moda italiana (Teatro alla Scala e moda italiana, un legame storico) che si esibiranno in uno spazio completamente ripensato in base alle regole imposte dal Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). Un palcoscenico costruito sopra la platea per permettere il distanziamento tra gli orchestrali, pareti di plexiglas per dividere i fiati, coristi sui palchi. E’ il teatro che si reinventa e che resiste per una serata che vuole essere di tutti gli artisti. Per questo ci saranno in scena anche danzatori, attori e tutte le maestranze. Tecnici, sarte e scenografi. Non ci sarà il pubblico. "Cantare in un teatro vuoto non è lo stesso per noi…. Però sono speranzoso che la cultura tornerà, l’opera tornerà e il contatto con il pubblico tornerà” dice Juan Diego Flórez, il tenore che avrebbe dovuto essere protagonista della Lucia di Lammermoor, il titolo che era stato scelto per inaugurare la stagione (LA SCALA - TUTTE LE NEWS).