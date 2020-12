Teatro alla Scala, il 7 dicembre "A riveder le stelle": IL PROGRAMMA

Sarà una serata "A riveder le stelle". Un viaggio in un secolo di musica e di cultura italiana ed europea per dare un segnale ai tanti teatri chiusi in tutto il mondo a causa della pandemia (GLI AGGIORNAMENTI). Sarà una prima diversa, senza pubblico, tutta in diretta tv con orchestra e coro della Scala su una grande pedana che è stata costruita sopra la platea per rispettare il distanziamento. Sul podio Riccardo Chailly, anima musicale di un racconto sull’opera e sulla danza la cui drammaturgia è stata pensata e trasformata in spettacolo da Davide Livermore e dai suoi collaboratori. "Un qualcosa come non si era mai visto", come ha sottolineato il sovrintendente Dominique Meyer in conferenza stampa, per celebrare il ruolo centrale che l’opera e la danza hanno avuto non solo per la cultura ma anche per la crescita civile del nostro Paese segnandone in modo decisivo l’identità.