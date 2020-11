Prima della Scala 2020: cast stellare con 24 cantanti e Roberto Bolle

Quest’anno, a causa del Covid, non ci sarà la consueta opera ma uno spettacolo in diretta a cui parteciperanno i più grandi cantanti lirici del mondo: da Placido Domingo a Roberto Alagna. Non mancherà la danza, con la presenza del ballerino italiano più famoso a livello internazionale. Presenti anche i grandi stilisti di casa nostra a cui è stato chiesto di vestire le artiste

Ci sarà un cast stellare per la prima della Scala del 7 dicembre. Quest’anno, causa Covid, la stagione teatrale non si aprirà con il pubblico e nemmeno con un'opera ma con uno spettacolo in diretta su Rai 1 e in streaming. All’evento parteciperanno 24 fra i più grandi cantanti lirici del mondo: da Placido Domingo a Roberto Alagna (che tornerà al Piermarini per la prima volta da quando abbandonò il palco per i fischi in Aida nel 2006), da Jonas Kaufmann a Vittorio Grigolo. Ci sarà anche il ballo, a partire dall'ètoile Roberto Bolle (Roberto Bolle, esce il libro "Parole che danzano": un atlante di pensieri sulla sua vita). E ci saranno i grandi stilisti italiani a cui è stato chiesto di vestire le artiste.

Come si svolgerà la prima della Scala leggi anche L'Italia celebra i 75 anni dell'Onu con Roberto Bolle e la Scala Non si tratterà dunque di un gala ma di uno spettacolo articolato nel quale filo conduttore saranno le parole. Parole originali o brani conosciuti, presi dalle lettere di Giuseppe Verdi, di Victor Hugo ma anche da testi di canzoni come Fragile di Sting. A declamarle protagonisti della prosa italiana perché il 7 dicembre "rappresenta il momento in cui la cultura italiana si celebra", ha spiegato il regista Davide Livermore, che, reduce dal successo delle due ultime inaugurazioni di Sant'Ambrogio, con Attila e Tosca, è stato chiamato "d'urgenza". La Scala infatti aveva in programma di mettere in scena, pur senza pubblico, Lucia di Lammermoor ma il focolaio Covid fra il coro ha costretto a cambiare i programmi all'ultimo momento.