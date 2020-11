Hashtagart dietro il sipario della Scala e dell’Opéra di Parigi. VIDEO

In occasione del World Ballet Day, le compagnie di tutto il mondo hanno regalato performance online ai loro spettatori. Un messaggio per dire che la danza non si ferma ma resiste nella speranza di poter tornare presto in scena. Abbiamo scelto due estratti che arrivano da due teatri simbolo di due Paesi particolarmente colpiti da questa seconda ondata: l’Italia e la Francia

A teatri chiusi il World Ballet Day è stato quest’anno un giorno dal sapore amaro per i danzatori di tutto il mondo, per lo più costretti da diversi mesi a restare lontano dalle scene, seppur con qualche interruzione e ripresa sporadica degli spettacoli. Gli artisti hanno voluto comunque far sentire quanto siano “vivi” anche in questo momento. “La danza non si ferma ma resiste” è il messaggio che hanno lanciato dalle sale prove di tutto il mondo. Là dove continuano ad allenarsi e ad esercitarsi, nel rispetto dei protocolli sanitari previsti nei diversi Paesi, aspettando di poter salire di nuovo sul loro palco. In questo appuntamento settimanale con Hashtagart, la rubrica con cui cerchiamo di raccontare l’altra scena dell’arte, quella che si esprime online, abbiamo scelto tra le tante esibizioni che abbiamo visto per il World Ballet Day, due performance firmate da due compagnie simbolo di due Paesi particolarmente colpiti da questa seconda ondata (GLI AGGIORNAMENTI): l’Italia e la Francia.

Scala, Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko in Giselle approfondimento Scala, ritorna la danza: un gala con Bolle, Ferri e Zakharova. FOTO Dalla sala prove del Teatro alla Scala di Milano arriva così un estratto di Giselle, il capolavoro del romanticismo che proprio in questi giorni sarebbe dovuto andare in scena al Piermarini. Dopo il gala del 23 settembre (VIDEO), con cui la danza era tornata sul palco dopo un lungo periodo di stop a causa dell’emergenza sanitaria, tutto era pronto per rivedere anche un balletto. E quindi non più solo assoli o pas de deux tra coppie nella vita (o nel lavoro, come nel caso di Alessandra Ferri e Federico Bonelli) ma anche il corpo di ballo in scena seppure con delle modifiche nella coreografia nel rispetto del distanziamento previsto dai protocolli. Il Dpcm annunciato dal presidente del Consiglio la scorsa domenica ha però chiuso cinema e teatro e interrotto la programmazione autunnale del Piermarini. Ed eccoli Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko, primi ballerini e “congiunti” nella vita, in sala mentre provano il pas de deux del secondo atto del capolavoro di fine Ottocento su musiche di Adam che il corpo di Ballo della Scala ha rappresentato in tutto il mondo, da Pechino al Kuwait, solo per citare le ultime tournée.

Intensi e delicati, musicali e tecnicamente impeccabili, Manni e Andrijashenko riescono ad essere espressivi anche dietro il sipario e attraverso lo schermo di un pc.