15/15

Antonella Albano e Maria Celeste Losa, poi il 2 ottobre Agnese Di Clemente e Alessandra Vassallo saranno le protagoniste di Do a duet, appositamente creato da Mauro Bigonzetti per questo Gala sull’Allegro con brio dalla Sinfonia n. 25 in sol minore K. 183 di Mozart. Archivio Fotografico Fondazione Teatro alla Scala

Tutte le notizie sul Teatro alla Scala