E' morta all'età di 96 anni la più celebre artista francese - ballerina e cantante - del music-hall parigino, Zizi Jeanmaire. Ne hanno dato notizia i familiari in Francia, precisando che si è spenta serenamente nella sua residenza in Svizzera.

Zizi Jeanmaire era diventata famosa per il suo celebre "Truc en plumes". La sua carriera è stata legata indissolubilmente a quella del coreografo Roland Petit che era anche suo marito, scomparso nel 2011.

Nata a Parigi il 29 aprile 1924, Renée Marcelle Jeanmaire (detta Zizi) entrò a far parte della compagnia di ballo dell'Opéra di Parigi già a 15 anni, nel 1939. Divenne famosa nel decennio successivo, come prima ballerina del Nouveau Ballet de Monte-Carlo, del Ballet Russe di De Basil e come étoile del Ballet de Paris diretto da Roland Petit, sposato nel 1954. Negli anni Cinquanta la carriera in America, come interprete di film come "Hans Christian Andersen" (1951) e il musical "The Girl in Pink Tights", rappresentato a Broadway. Nel 1961 toccò l'apice della celebrità presentandosi in scena all'Alhambra di Parigi nel suo nuovo numero "Mon truc en plumes", un abito diventato icona, tubino nero con piume rosa, firmato Yves Saint-Laurent. L'anno dopo, in Italia, fu ospite fissa per 12 puntate, al fianco di Walter Chiari, nella trasmissione del sabato sera, Studio Uno. Il sodalizio con suo marito è proseguito anche negli anni Settanta: insieme hanno rilevato il Casino de Paris e lì si sono esibiti con spettacoli come "La revue" (1970) e "Zizi, je t'aime" (1972). Il suo ultimo spettacolo risaliva al 2000, uno show rievocativo di tutti i suoi grandi successi nell'anfiteatro dell'Opéra Bastille a Parigi, più due canzoni inedite scritte da sua figlia Valentine.