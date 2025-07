Sacha Baron Cohen diventa Mephisto, l'impressionante trasformazione

L'attore 52enne interpreterà il supercriminale della Marvel e, per l'occasione, si è costruito un fisico tutto nuovo. Come? Con l'aiuto di un personal trainer particolarmente bravo e con sessioni d'allenamento quotidiane di soli 25 minuti

"Il mio approccio al fitness è decisamente cambiato", ha confessato l'attore. " Il mio esercizio preferito sono gli X-up . Ho sempre trovato impegnativi gli allenamenti per il core, dato che la mia forza è sempre stata pari a quella di una medusa artritica. Poterli fare ora mi ricorda quanta strada abbia fatto". Il volto di Borat ha poi spiegato d'aver capito che, anche solo 20-30 minuti di movimento al giorno, possono fare davvero la differenza. "Ed è qualcosa che chiunque può inserire nella propria routine, soprattutto le celebrità che hanno assistenti personali che si occupano di tutte le cose noiose come fare shopping e partecipare ai funerali degli amici", ha poi scherzato.

Intervistato da Men's Health, Sacha Baron Cohen ha raccontato il suo cambiamento. "In passato, avrei pensato che fossero necessarie sessioni d'allenamento di almeno un'ora", ha detto. "Ma le sessioni brevi mi hanno aiutato a rimanere costante, conciliando la palestra con le esigenze del set". Sotto la guida del personal trainer Alfonso Moretti , soprannominato "The Angry Trainer", l'attore si è allenato 25 minuti ogni giorno .

Il debutto di Baron Cohen nell'MCU

Baron Cohen ha fatto il suo debutto come Mephisto nell'ultimo episodio di Ironheart, segnando la prima apparizione del personaggio nell'Universo Cinematografico Marvel dopo anni di speculazioni da parte dei fan. La creatrice di Ironheart, Chinaka Hodge, ha spiegato a Entertainment Weekly che l'idea di farlo apparire in quel momento non è stata solo sua. "Sono stata autorizzata dalla Marvel a prendere questa decisione", ha detto. "Non so cosa succederà in seguito con il personaggio o con Sacha nell'MCU. Ma da fan, spero davvero di vedergli fare molte altre apparizioni".

Creato da Stan Lee e John Buscema nel 1968, Mephisto è un supercattivo dell’universo Marvel ispirato al diavolo, apparso in storie con Ghost Rider, Doctor Strange, Spider-Man. Ha poteri enormi, manipola anime, crea illusioni, è immortale. Gli spettatori hanno speculato sul suo debutto nell'MCU fin da WandaVision ma, nonostante le numerose teorie, il capo dell'MCU Kevin Feige insiste sul fatto che l'introduzione di Mephisto sarebbe dovuta avvenire molto più avanti. "È un altro personaggio per cui, prima dell'MCU, ci si sarebbe chiesti: 'Come si fa a interpretarlo?' Ma è un personaggio formativo. Ha avuto un ruolo importante nella storia di Thanos nei fumetti. Quindi, ora che è qui, il potenziale è chiaro: il piano, teoricamente, è di usarlo di più".