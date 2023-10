Ironheart, Sacha Baron Cohen nel cast della serie tv Marvel

Sacha Baron Cohen sarà nel cast della serie tv Marvel Ironheart. In un documento depositato per le richieste di copyright, i Marvel Studios hanno infatti svelato che l’interprete di Borat e di Ali G entrerà nel Marvel Cinematic Universe nel ruolo di “Mystery Man”. La figura dell’“uomo misterioso”, però, non corrisponderebbe ad uno dei personaggi effettivi, ma consisterebbe in una locuzione che celerebbe la vera natura della parte interpretata dall'attore. Secondo le indiscrezioni, infatti, Cohen potrebbe vestire i panni di Mephisto, uno dei più grandi villain della Marvel. In attesa di scoprire la vera identità dell'attore, sono stati confermati nel cast Anthony Ramos nei panni di Parker Robbins che diventerà il supercriminale Hood, Alden Ehrenreich, la drag queen Shea Coulée e Jim Rash. Tutti gli ulteriori dettagli sulla miniserie in sei episodi restano invece sotto il più stretto riserbo.