The Marvels, il nuovo teaser trailer del film e la data di uscita

Nella clip la supereroina Carol Danvers, interpretata da Brie Larson, unisce le forze con Kamala Khan e Monica Rambeau per sconfiggere una nuova minaccia Kree, sempre contando sulla fedele alleata felina Goose. Il film uscirà nelle sale italiane l'8 novembre

È approdato in rete il teaser trailer di The Marvels, l’ultima fatica del Marvel Cinematic Universe diretta da Nia DaCosta. Come riportato da Collider, la clip mostra il trio di supereroine Carol Danvers (interpretata dall’attrice Premio Oscar Brie Larson), Kamala Khan (interpretata da Iman Vellani) e Monica Rambeau (interpretata da Teyonah Parris) e la connessione dei reciproci poteri. Il sequel di Captain Marvel, che ha rallentato la campagna promozionale a causa degli scioperi statunitensi di sceneggiatori e attori, uscirà nelle sale italiane l’8 novembre e arriverà anche sugli schermi IMAX.

IL TEASER TRAILER Nella pellicola una nuova minaccia Kree costringerà Carol Danvers a unire le forze con Kamala Khan e Monica Rambeau. Non mancherà neppure la gatta Goose, che avrà un ruolo fondamentale nella protezione dei Flerken. Nel teaser compaiono anche Nick Fury (interpretato da Samuel L. Jackson) che, probabilmente di fronte al nemico, stringe tra le mani Goose mentre comanda la stazione S.W.O.R.D., e le spettacolari acrobazie delle tre protagoniste. Goose non lascia la spalla di Carol neppure quando, spiccato il volo, ripete il mantra “più in alto, più lontano, più veloce”. approfondimento The Marvels, il nuovo trailer del film con Brie Larson

IL CAST Nel cast del film compaiono anche Zawe Ashton nel ruolo della spietata Dar-Benn, antagonista di Carol Danvers, Park Seo-Joon nel ruolo di un alleato della supereroina, Randall Park nel ruolo di Jimmy Woo, Daniel Ings nel ruolo di Ty-Rone, Colin Stoneley nel ruolo dello scienziato Kree Papp-Tonn e alcuni attori della serie tv Disney+ Ms. Marvel come Zenobia Shroff, Mohan Kapur e Saagar Shaikh. Tra gli interpreti compariranno anche, in ruoli al momento non conosciuti, Jessica Zhou, Gary Lewis, Caroline Simonnet, Shamier Anderson, Abraham Popoola e Ffion Jolly. approfondimento Loki 2, quanto è costata a Disney la serie con Tom Hiddleston