La star di Borat Sacha Baron Cohen divorzia dopo 13 anni di matrimonio

Sacha Baron Cohen e Isla Fischer hanno divorziato dopo 13 anni di matrimonio. "Dopo un match di tennis durato oltre vent'anni riponiamo le nostre racchette", hanno annunciato gli attori sui rispettivi profili Instagram. Dopo essersi conosciuti nel 2001 a Sydney in Australia, la Fisher, 48 anni, e Cohen, 52, si erano sposati nel 2010: "Abbiamo sempre dato la priorita' alla privacy e abbiamo lavorato dietro le quinte per questo cambiamento", hanno aggiunto chiedendo rispetto per il loro riserbo anche in nome dei tre figli in comune.



La notizia del divorzio è arrivata dopo che Rachel Wilson ha rivelato che la star di Borat era l'attore da lei definito "un enorme idiota" nel suo prossimo libro di memorie Rebel Rising. Cohen ha negato le accuse della sua costar in The Brothers Grimsby. La Wilson sostiene che Cohen l'ha minacciata con gli avvocati per mettere a tacere il memoir.