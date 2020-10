L'Italia celebra i 75 anni dell'Onu con Roberto Bolle e la Scala

Al Palazzo di Vetro, e in diretta mondiale online, uno spettacolo che ha visto in scena l'étoile e gli artisti di punta del Piermarini. Un programma che ha spaziato dai grandi classici del repertorio a coreografie più contemporanee. Come Waves, in cui Bolle duetta con un laser

C’era tutto lo splendore della danza italiana ieri al Palazzo di Vetro per festeggiare i 75 anni delle Nazioni Unite. Roberto Bolle (FOTO), Nicoletta Manni, Claudio Coviello, Martina Arduino, Virna Toppi. Étoile, primi ballerini e solisti del Teatro alla Scala hanno dato vita a uno spettacolo, trasmesso in streaming, che ha fatto risuonare tutta la potenza dell’arte, seppur a distanza, in un momento tanto difficile come quello che tutti stiamo vivendo a causa della seconda ondata della pandemia (GLI AGGIORNAMENTI). Da Milano a New York.

"La musica unisce le persone" approfondimento Scala, ritorna la danza: un gala con Bolle, Ferri e Zakharova. FOTO Il tema dell’evento, organizzato dalla Rappresentanza Permanente italiana all'Onu e sostenuto da Intesa Sanpaolo - 'Reimagine, rebalance, restart: recovering together for a shared humanity' – voleva proprio evidenziare il valore simbolico del 75esimo anniversario dell'organizzazione internazionale invitando a riflettere sull'esperienza condivisa della pandemia (LO SPECIALE) e sul suo impatto in ogni sfera della vita individuale e collettiva. "La musica unisce le persone, è l'unica forma di comunicazione al mondo per la quale non sono necessari traduttori. Dobbiamo investire nella cultura e proteggere i diritti culturali proprio come proteggiamo tutti gli altri diritti umani", ha detto il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres. "In questo spirito, spero che questo concerto ci ispiri verso la solidarietà globale che è necessaria con urgenza in questo momento senza precedenti", ha proseguito ribadendo il suo "appello per un cessate il fuoco globale".