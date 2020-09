Scala, torna la danza. Nel Gala una nuova creazione di Bigonzetti

E’ un gioco coreografico. Una creazione che sprizza energia e positività senza dimenticare tutta la drammaticità di quello che è stato. Del silenzio, della solitudine, del vuoto lasciato dal lockdown. Do a duet è la nuova coreografia firmata da Mauro Bigonzetti pensata per il Gala con cui al Teatro alla Scala di Milano, dopo i concerti e l’opera, è tornata anche la danza ( FOTO - VIDEO ). Quattro serate, fino al 4 ottobre, con un programma che spazia dal classico al contemporaneo e riporta in scena étoile come Roberto Bolle, Alessandra Ferri e Svetlana Zakharova, primi ballerini e solisti scaligeri.

Una nuova creazione per una prima assoluta, un momento storico in cui gli artisti si sono ritrovati sul palco abbandonato diversi mesi fa proprio mentre lavoravano a un suo progetto. Da dove è partito?

Ci siamo fermati più di sei mesi fa proprio mentre eravamo in sala per un nuovo lavoro: Madina. Il primo giorno, quando siamo rientrati per la prima volta a teatro, è stato un forte shock. Una sensazione di stordimento e confusione. Era un cambio netto rispetto al passato. Tornare è energia positiva, emozione, voglia di fare. Un desiderio fortissimo di stare insieme, guardarsi negli occhi, creare. Un mood e una sensazione mai provati prima.

Come ha vissuto il lockdown?

Male. Erano cinque o sei mesi che giravo per l’Europa per varie creazioni. Era un momento molto intenso. Mi sono ritrovato all’improvviso privato di tutto. Senza lavoro, senza stress. Per i primi due mesi ho vissuto in solitudine, sulle colline nelle Marche in cui abito. Mi sono goduto un po’ il giardino. E’ stato un momento di riflessione, in cui ho studiato tanto ma “a tavolino”. Certo per un artista e per un coreografo non è la stessa cosa. Ma ho pensato a tanti progetti che spero di poter realizzare presto.

E’ rimasto in contatto con i suoi colleghi all’estero?

Sì, soprattutto con chi vive e lavora a New York. E’ strano… all’inizio ricevevo telefonate di vicinanza. Poi ci siamo ritrovati uniti in questa lontananza dal palcoscenico. Ed ora paradossalmente siamo visti come il futuro perché sono in una situazione decisamente peggiore. Il Metropolitan Opera House resterà chiuso per un altro anno. Ho un figlio che vive a Londra e anche lì sono in condizioni più gravi di noi.