Metropolitan Opera House chiuso per un altro anno a causa del covid

Ad annunciarlo è lo stesso teatro newyorkese. Il coronavirus resta una minaccia importante per gli Stati Uniti, e i costi di gestione della struttura non permettono ingressi a capacità ridotta

Il Metropolitan Opera non riaprirà per un altro anno a causa della minaccia covid-19 (SPECIALE CORONAVIRUS). Ad annunciarlo è lo stesso teatro di New York. Chi gestisce la struttura era convinto di poter riprendere la stagione 2020-2021 con il galà di Capodanno. Si tratta, per il Metropolitan, della crisi più grave in 137 anni di storia.

Duro colpo alla cultura americana

La decisione ha tutta l'aria di ripercuotersi, secondo il New York Times, su tutta New York e sul mondo culturale americano. A Broadway i teatri sono chiusi dalla fase più dura della lotta al coronavirus. Stessa cosa per gli innumerevoli club della Grande Mela, tra cabaret, concerti rock e sale sinfoniche. Il rinvio dell'apertura del Met, un faro per quanto riguarda l'arte e lo spettacolo, apre uno squarcio nelle speranze del panorama artistico americano. Un duro colpo non solo alle speranze, ma anche al budget del teatro. Il covid ha privato il Metropolitan, dalla chiusura di marzo, di oltre 150 milioni di dollari di entrate, lasciando a casa più di 1000 dipendenti. Si sperava nel Capodanno per inaugurare la nuova apertura, ma l'emergenza pandemia è ancora troppo forte per alzare di nuovo il sipario.

La voglia tornare sul palco è forte. Sul sito del Met è stato anche lanciato un hashtag: #wewillmetagain, per supportare l'orchestra del Metropolitan, donando fondi al teatro.