Hashtagart, "Il Lago dei Cigni" nella vasca da bagno: il video virale

Il video, che porta la firma del coreografo Corey Baker realizzato per la Bbc, è stato girato completamente da remoto. Ogni danzatore, guidato via Zoom, ha interpretato la sua parte dalla propria vasca. Il risultato è sorprendente e resterà come uno dei filmati simbolo del lockdown

E’ una vera perla. Un filmato che probabilmente resterà come simbolo dei danzatori in lockdown. Un capolavoro realizzato per la Bbc, che porta la firma del pluripremiato coreografo Corey Baker che ha guidato via Zoom 27 ballerini provenienti da tutto il mondo in una versione del Lago dei Cigni danzata ognuno nella propria vasca da bagno. Il risultato è sorprendente grazie alla qualità degli stessi interpreti, che arrivano dalle più importanti compagnie di balletto internazionali come il Royal Ballet, L’American Ballet o l’Opéra di Parigi, e a un sapiente lavoro di montaggio. Una creazione girata completamente da remoto. Mentre in Italia i teatri iniziano a rialzare il sipario, in altri Paesi dove la situazione resta ancora grave gli artisti restano lontani dalle scene.