Jennifer attesa in Costa Smeralda: Gala Night al Cala di Volpe

Jennifer Lopez sarà la protagonista del Gala Night più esclusivo dell’estate in Sardegna. Una serata riservata a pochi eletti tra musica, Alta Cucina e spettacolo, per celebrare il gran finale del suo tour mondiale

Si accende l’estate in Costa Smeralda: il 12 agosto, il Gala Night al Cala di Volpe accoglierà Jennifer Lopez come grande ospite d’onore, per una serata di spettacolo destinata a restare nella memoria del jet set internazionale. L’evento, riservato a ospiti selezionati, offrirà un mix perfetto di musica, eleganza e intrattenimento: cena di gala firmata dall’executive chef Michele Bacciu insieme al Culinary Director, performance artistiche, DJ set e fuochi d’artificio a chiusura della serata.

Una serata memorabile

Jennifer Lopez continua a brillare sul panorama mondiale: unica donna ad aver dominato contemporaneamente le classifiche musicali e il botteghino cinematografico, vanta oltre 80 milioni di dischi venduti e incassi globali per più di 3 miliardi di dollari. L’appuntamento sardo segna la conclusione del suo tour internazionale “Up All Night: Live in 2025”, partito l’8 luglio in Spagna e già approdato in Italia con una data evento a Lucca lo scorso 21 luglio. Il Gala Night del 12 agosto non è solo un concerto, ma un’esperienza immersiva tra alta cucina, performance artistiche e atmosfere uniche sotto il cielo estivo della Sardegna. Con Jennifer Lopez in scena, la notte promette grande spettacolo.