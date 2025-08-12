Jennifer attesa in Costa Smeralda: Gala Night al Cala di Volpe

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

J. Lo in Costa Smeralda, Gala Night al Cala di Volpe. La possibile scaletta

Musica
Giuditta Avellina

Giuditta Avellina

©Getty

Jennifer Lopez sarà la protagonista del Gala Night più esclusivo dell’estate in Sardegna. Una serata riservata a pochi eletti tra musica, Alta Cucina e spettacolo, per celebrare il gran finale del suo tour mondiale

Si accende l’estate in Costa Smeralda: il 12 agosto, il Gala Night al Cala di Volpe accoglierà Jennifer Lopez come grande ospite d’onore, per una serata di spettacolo destinata a restare nella memoria del jet set internazionale. L’evento, riservato a ospiti selezionati, offrirà un mix perfetto di musica, eleganza e intrattenimento: cena di gala firmata dall’executive chef Michele Bacciu insieme al Culinary Director, performance artistiche, DJ set e fuochi d’artificio a chiusura della serata.

Una serata memorabile 

Jennifer Lopez continua a brillare sul panorama mondiale: unica donna ad aver dominato contemporaneamente le classifiche musicali e il botteghino cinematografico, vanta oltre 80 milioni di dischi venduti e incassi globali per più di 3 miliardi di dollari. L’appuntamento sardo segna la conclusione del suo tour internazionale “Up All Night: Live in 2025”, partito l’8 luglio in Spagna e già approdato in Italia con una data evento a Lucca lo scorso 21 luglio. Il Gala Night del 12 agosto non è solo un concerto, ma un’esperienza immersiva tra alta cucina, performance artistiche e atmosfere uniche sotto il cielo estivo della Sardegna. Con Jennifer Lopez in scena, la notte promette grande spettacolo.

Leggi anche

Jennifer Lopez respinta da una boutique mentre faceva shopping

La possibile scaletta

J. Lo ha variato spesso i brani eseguiti nel corso delle varie tappe del suo "Up All Night: Live in 2025", è quindi difficile fornire una scaletta dei brani che potrebbe eseguire a Porto Cervo. Di certo non mancheranno le sue hit, da Jenny From the Block a I'm Real, da Love Don't Cost a Thing a Let's Get Loud. Ecco, per esempio, le canzoni cantate nel concerto di Tashkent, in Uzbekistan, il 7 agosto scorso.

 

  1. On the Floor

  2. Save Me Tonight

  3. Ain't Your Mama

  4. Jenny From the Block

  5. I'm Real

  6. Regular

  7. Get Right

  8. BIRTHDAY

  9. Love Don't Cost a Thing

  10. All I Have

  11. Gracias a la vida (Violeta Parra cover)

  12. If You Had My Love

  13. Ain't It Funny

  14. Qué hiciste

  15. Waiting for Tonight

  16. Dance Again

  17. Let's Get Loud

  18. Play

  19. Free

FOTOGALLERY

©Getty

cover-jennifer-lopez-2025-getty - 1
1/25
Spettacolo

Jennifer Lopez compie 56 anni: i suoi look più iconici. FOTO

Attrice, cantautrice, produttrice, ballerina, madre, designer, l'artista nata nel Bronx nel 1969 è anche una assoluta fashion icon. Ecco una carrellata dei momenti moda più indimenticabili della sua carriera che l'hanno resa una protagonista indiscussa dei red carpet, del palcoscenico e del grande schermo

Vai alla Fotogallery

Spettacolo: Ultime notizie

Demi Lovato e Joe Jonas, la reunion per il tour dei Jonas Brothers

Musica

Per celebrare il ventesimo anniversario della formazione dei Jonas Brothers e il loro settimo LP...

Jennifer attesa in Costa Smeralda: Gala Night al Cala di Volpe

Musica

Jennifer Lopez sarà la protagonista del Gala Night più esclusivo dell’estate in Sardegna. Una...

Katy Perry, multa dalle Baleari per videoclip girato in area protetta

Musica

Brutto periodo per la popstar statunitense: dopo la fine della relazione con l’attore Orlando...

Addio a Maria Di Freda, la regista dietro le quinte della Scala

Spettacolo

È scomparsa Maria Di Freda, storica direttrice generale del Teatro alla Scala dal 2008 al 2021....

11 vip in vacanza ad agosto, da Elodie a Diletta Leotta. FOTO

Spettacolo

Dalla Sardegna alla Spagna, passando per il Kenya, ecco dove hanno scelto di trascorrere il mese...

11 foto

Spettacolo: Per te