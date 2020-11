Scala, salta l'inaugurazione della stagione della Filarmonica

Le decisioni sullo slittamento dell'inaugurazione della stagione della Filarmonica e la cancellazione dell'ultimo concerto in programma sono state prese dal nuovo Consiglio di Amministrazione, eletto il 30 ottobre dall'Assemblea dei Soci della Filarmonica della Scala, e che sarà in carica fino al 2023. I nuovi ingressi tra i consiglieri eletti sono i musicisti Andrea Bindi, Stefano Cardo, Javier Castano-Medina, Beatrice Pomarico. Tra i membri esterni entra Giuseppe Vita. Il CdA riunito ha conferito gli incarichi istituzionali di Maurizio Beretta alla presidenza e Damiano Cottalasso alla vice presidenza, ricoprendo il ruolo che era di Renato Duca che passa al coordinamento artistico.

RINVIATA LA LUCIA DI LAMMERMOOR DI DONIZETTI

In merito alle disposizioni dell’ultimo Dpcm gli spettacoli sono stati annullati fino al 5 dicembre e per tale ragione anche la Lucia di Lammermoor con la direzione di Riccardo Chailly e la regia di Yanni Kokkos, è stata rinviata. Nella storia del teatro la prima è stata cancellata solo una volta durante la Seconda Guerra Mondiale. La pandemia in corso (AGGIORNAMENTI) ha interrotto anche la stagione autunnale in corso che era iniziata con il Requiem di Verdi in Duomo, omaggio alle vittime del Covid e con la Nona Sinfonia di Beethoven.