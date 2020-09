La Scala riapre con la IX Sinfonia. Filarmonica torna in piazza Duomo

“Il concerto per l’Italia” della Filarmonica

Un grande ritorno a teatro ma non solo. La Filarmonica della Scala, diretta sempre da Chailly, riporterà infatti domani, domenica 13 settembre, la musica in piazza Duomo a Milano con il Concerto per l’Italia a cui parteciperà il violinista Maxim Vengerov, musicista di origini russe cresciuto in Israele, Grammy Award nel 2003 e pluripremiato nel corso della sua straordinaria carriera, e 80 acrobati. Dopo tanti mesi di silenzio, interrotti solo da performance in lockdown o da esibizioni di piccoli gruppi, la città di Milano tornerà cosi in questo week end a vivere di musica. Circa 2600 gli spettatori, seduti e distanziati nel rispetto delle normative in materia sanitaria, che potranno assistere a un programma che spazia dal Concerto per violino di Mendelssohn alle pagine sinfoniche più celebri del repertorio operistico italiano, da Don Pasquale a Norma, da Manon Lescaut a La forza del destino.

Dopo la musica nei cortili, i musicisti della Filarmonica torneranno così a suonare tutti insieme davanti alla cattedrale per dare un messaggio di speranza per il ritorno alla normalità. Il concerto sarà trasmesso in diretta da Rai5 in Italia e da Arte TV in Europa, oltre che distribuito da RaiCom in oltre 20 paesi, inclusi Asia, Giappone e Medio Oriente.