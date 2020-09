La Scala riapre con la Nona, Chailly: "Segnale per lenire il dolore"

Sulle note di Beethoven il Piermarini ha rialzato il sipario in una sala con 670 persone, tutte a distanza per il rispetto delle norme anti-Covid. La serata è stata dedicata agli operatori sanitari. Tra il pubblico Carla Fracci, l'ex premier Mario Monti, la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Oggi il Concerto per l'Italia in piazza Duomo della Filarmonica. Dirige Riccardo Chailly