La Scala, il Requiem di Verdi in memoria delle vittime dell’epidemia

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è atteso a Milano venerdì 4 settembre 2020 per partecipare alla Messa da Requiem di Giuseppe Verdi diretta dal maestro Riccardo Chailly in Duomo, dalle 20.30, organizzata in memoria delle vittime del Covid-19. Quella milanese sarà la prima tappa di un tour che proseguirà il 7 settembre nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Bergamo e il 9 settembre nel Duomo Vecchio di Brescia

In ricordo delle vittime del Covid approfondimento Il Teatro alla Scala riparte con il Requiem di Verdi in Duomo Venerdì 4, lunedì 7 e mercoledì 9 settembre alle 20:30 il Maestro Riccardo Chailly dirige la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi nel Duomo di Milano, nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Bergamo e nel Duomo Vecchio di Brescia con l’Orchestra del Teatro alla Scala, il Coro preparato da Bruno Casoni e i solisti Krassimira Stoyanova, Elīna Garanča, Francesco Meli e René Pape (a Bergamo sarà Michele Pertusi) in tre serate dedicate alle vittime della pandemia da Covid-19: un momento di raccoglimento spirituale che unisce Milano a due delle città più colpite della Lombardia nella condivisione delle sofferenze di questi mesi. Con la Messa da Requiem Riccardo Chailly avvia settimane di intensissimo lavoro con i complessi scaligeri, dalla riapertura del Teatro con Coro e Orchestra e la Nona Sinfonia di Beethoven dal 12 settembre al “Concerto per l’Italia” in Piazza del Duomo con la Filarmonica il 13 fino alle rappresentazioni di Aida a partire dal 6 ottobre.

Ci sarà anche il capo dello Stato, Sergio Mattarella approfondimento #Hashtagart, dall’arca della Fenice al palco in Arena: si va in scena La prima serata nel Duomo di Milano nasce dalla collaborazione ormai consolidata tra il Teatro alla Scala, la Veneranda Fabbrica del Duomo e il Comune di Milano e vede i complessi scaligeri riunirsi per la prima volta a pieni ranghi dal 22 febbraio, mentre le serate successive sono realizzate in collaborazione con il Comune di Bergamo, la Fondazione Donizetti, il Comune di Brescia e il Teatro Grande. Il 4 settembre nel Duomo di Milano è atteso il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insieme all’Arcivescovo di Milano monsignor Mario Delpini e al sindaco e Presidente della Fondazione Teatro alla Scala Giuseppe Sala. In Cattedrale saranno presenti i rappresentanti delle categorie che hanno più contribuito a garantire i servizi essenziali alla città nei mesi del lockdown, dal personale sanitario (a cui la Scala dedicherà la serata di riapertura della sala storica il 12 settembre con la Nona di Beethoven diretta da Riccardo Chailly) ai volontari e ai lavoratori dei settori dell’alimentare, dei trasporti, della sicurezza. Dei circa 600 posti disponibili in base alle misure di distanziamento, oltre 400 posti saranno messi a disposizione della cittadinanza con prenotazione obbligatoria sul sito www.duomomilano.it a partire dalle ore 15.00 di martedì 1 settembre fino ad esaurimento dei posti.