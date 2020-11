Scala, salta la prima con Lucia di Lammermoor. Si lavora a un concerto

L’emergenza sanitaria ha costretto a rinviare l’opera di Donizetti che era stata scelta per l’apertura della stagione. Il Piermarini non resterà però in silenzio e pensa a un gala diretto da Riccardo Chailly con artisti scaligeri e internazionali per non interrompere la tradizione del 7 dicembre. Niente pubblico a teatro ma l’obiettivo è raggiungere una grande platea con la diretta tv e lo streaming

La prima non ci sarà ma la Scala non resterà in silenzio. A un mese dall’attesissimo 7 dicembre, che ogni anno inaugura la stagione, iniziano a trapelare le prime indiscrezioni sul cosiddetto piano B studiato per non interrompere la tradizione. Rinviata a causa del Covid la Lucia di Lammermoor di Donizetti, titolo scelto per l’apertura, si sta dunque lavorando per realizzare un grande concerto che sarà diretto dal maestro Riccardo Chailly e che porterà sul palco artisti scaligeri e internazionali. Non ci sarà pubblico né in sala né sui palchi ma l’obiettivo è quello di poter raggiungere una platea più ampia possibile attraverso una diretta televisiva e gli streaming.

Rinviata la Lucia di Lammermoor di Donizetti approfondimento Scala, Anna Netrebko torna sul palco: "Qui come a casa". FOTO Si è tentato fino all’ultimo di mettere in scena un’opera. Poi il peggioramento della situazione sanitaria in Italia, e in particolar modo a Milano, con i casi di contagio anche nell’orchestra e nel coro della Scala, hanno costretto a cambiare programma e a rinviare la Lucia di Lammermoor con la direzione di Riccardo Chailly e la regia di Yanni Kokkos. Nella storia del teatro la prima è stata cancellata solo una volta durante la Seconda Guerra Mondiale.

In una nota, pubblicata su Fb, il Teatro alla Scala ha voluto ringraziare i lavoratori che già nei mesi scorsi hanno lavorato alla costruzione dello spettacolo e hanno partecipato con impegno alle prove. Tra questi anche i protagonisti che erano stati scelti: Lisette Oropesa, Juan Diego Flórez e George Petane. L’opera di Donizetti, per ora, è stata rinviata.