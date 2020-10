Teatro alla Scala, Riccardo Chailly alle radici di Aida. FOTO

A 150 anni dalla composizione gli studiosi hanno ritrovato la versione originaria dell’inizio del terzo atto dell'opera, che la Scala presenta per la prima volta. Cinque esecuzioni in forma di concerto, per far fronte alle regole di distanziamento sociale imposte dall'emergenza sanitaria, con un cast prestigioso formato da Saioa Hernández, Francesco Meli, Anita Rachvelishvili e Amartuvshin Enkhbat. LA FOTOGALLERY