La Scala sperimenta lo streaming per i concerti di riapertura

Dopo 133 giorni di chiusura il Teatro alla Scala di Milano riapre lunedì 6 luglio con quattro concerti che saranno trasmessi in diretta sui canali social del teatro

Saranno trasmessi in diretta sui canali social del teatro, i quattro concerti con cui la Scala di Milano riapre le porte dopo il lockdown (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). I quattro appuntamenti in programma dal 6 luglio saranno visibili sul canale youtube del teatro, sulla pagina Facebook e anche dal sito del Corriere della Sera grazie alle riprese realizzate dallo IULM che da oltre dieci anni collabora con la Scala. Gli studenti del corso di laurea in Cinema, Televisione e New Media (preside il Rettore Gianni Canova) coordinati dai loro professori insieme alla Redazione web scaligera, infatti, realizzano trailer e contenuti video sugli spettacoli del Piermarini.

approfondimento Il Teatro alla Scala riapre il 6 luglio: 4 concerti per ricominciare Oggi, 4 luglio, il teatro ha annunciato l'appuntamento con due pagine sui giornali: una con il programma e una per ringraziare soci, sponsor, abbonati, "pubblico milanese, nazionale e internazionale" e chi "in questi mesi ha scelto di donare il valore del proprio biglietto a sostegno del teatro". I protagonisti del concerto di apertura saranno il baritono Luca Salsi - protagonista delle inaugurazioni della stagione lirica nel 2017 con Andrea Chenier e nel 2019 con Tosca - la pianista Beatrice Rana e il virtuoso del violoncello, Mischa Maisky. In programma i Tre Sonetti del Petrarca di Liszt, la Sonata n. 1 in mi min. per violoncello e pianoforte di Brahams e le arie 'Nemico della patria' dall'Andrea Chenier di Umberto Giordano, 'O, Carlo, ascolta' dal Don Carlo di Verdi e gran finale con 'Cortigiani vil razza dannata' dal Rigoletto.