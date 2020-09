Riccardo Chailly dirige la Filarmonica nel "Concerto per l'Italia"

Un concerto per l’Italia. Per un Paese che prende forza dalla cultura e dalla sua musica per cercare la via di una nuova normalità. Che guarda avanti e trova un pensiero positivo senza dimenticare tutte le difficoltà vissute.

Sono tornati a suonare dal vivo gli artisti della Filarmonica della Scala. Dopo tanti mesi di lockdown, interrotti solamente da esibizioni a distanza o in piccoli gruppi nei cortili, si sono ritrovati sul palco costruito sul sagrato del Duomo. Insieme ma distanziati, si sono esibiti con il violinista Maxim Vengerov, vincitore di un Grammy Award, davanti a oltre 2600 persone. Nei loro occhi si incrociano gioia e commozione.

Chailly: "Troviamo un pensiero positivo"



A dirigerli, in una serata che ha visto in scaletta brani scelti accuratamente per dare un messaggio di speranza, Riccardo Chailly. "Ben trovati, finalmente. La Filarmonica e io siamo molto contenti di potervi ritrovare " ha esordito sul palco prima del concerto. E ha spiegato il significato fortemente simbolico del primo brano in scaletta, il Don Pasquale di Donizetti. "L'attacco del Don Pasquale - ha spiegato il maestro - è come una risata, un segnale di gioia che porta avanti la positivita' che tutti noi vogliamo ritrovare. Troviamo un pensiero positivo".