La diva delle lirica, che nelle scorse settimane ha dovuto interrompere temporaneamente l’attività per aver avuto il Covid, prima del concerto ha rivolto queste parole al suo pubblico milanese: "Il Teatro alla Scala è una delle mie case artistiche più amate al mondo e non potrei essere più entusiasta di tornare per questi concerti. In particolare non vedo l’ora di esibirmi per la prima volta in concerto con l’Orchestra e il maestro Chailly” (foto Brescia/Amisano – Teatro alla Scala)

Il concerto per l'Italia diretto da Riccardo Chailly