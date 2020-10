Scala, positivo al Coronavirus il tenore Francesco Meli

È positivo al Covid il tenore Francesco Meli: non potrà perciò esibirsi al Teatro alla Scala di Milano nell'ultima replica di "Aida", che sta andando in scena in forma di concerto per le restrizioni dovute alla pandemia in atto (COVID, AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). Lo ha reso noto lo stesso artista sul suo profilo Instagram, aggiungendo di essere asintomatico e di sentirsi bene.